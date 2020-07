Esporte O vice-presidente de Marketing do Inter explica como o Clube está se preparando para receber o Grenal

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Mesmo sem público, o Inter pretende encontrar maneiras de fazer com que o jogo tenha cara de clássico. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Reprodução/Twitter Mesmo sem público, o Inter pretende encontrar maneiras de fazer com que o jogo tenha cara de clássico. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Apesar das indefinições sobre o Grenal da próxima semana acontecer ou não no Estádio Beira-Rio, o Inter, que é o mandante do jogo, já se prepara para receber a partida.

Mesmo sem púbico e seguindo todos os protocolos de saúde, o Clube pretende encontrar outras maneiras de fazer com que o jogo tenha cara de clássico. Foi sobre isso que o vice-presidente de Marketing e Mídias Sociais colorado, Nelson Pires, falou, em entrevista à Rádio Grenal.

“Temos duas perspectivas. A primeira, de que será um evento televisivo, nossos torcedores estarão todos em casa acompanhando o jogo, então precisamos que tenha uma boa qualidade de imagem e som no estádio… Esta é a primeira perspectiva. A segunda é pensando nos nossos atletas. Jogar em casa sempre foi fator decisivo, porque a torcida sempre ajudou o nosso time a ganhar. Agora, infelizmente não teremos torcida. Primeiro, vamos decorar o estádio. Enquanto tiver bola rolando, vamos utilizar o equipamento de som para simular a presença do torcedor”, explicou Nelson.

Segundo o dirigente, o Clube procurou diferentes formas de deixar o jogo o mais parecido com a realidade possível, mas dentro das opções, optou pelo som da torcida, com cânticos das organizadas: “Não tínhamos todos cânticos gravados com qualidade para utilizar e preparar um jogo sem torcida. Temos todos os momentos do jogo registrados digitalmente, e isso permite que a gente leve para o estádio um certo realismo. Acho que vamos conseguir passar uma boa sensação tanto para atletas quanto para a torcida em casa.”

Recentemente o Clube lançou a campanha “Estaremos Contigo”, que dará aos colorados que se associarem até 2 de agosto, e aos que se mantiverem adimplentes por seis meses, uma camiseta exclusiva e o nome em um monumento que será erguido no Complexo Parque Gigante.

