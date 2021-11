Esporte Clubes de Santa Catarina atraem investimentos de casas de apostas estrangeiras

23 de novembro de 2021

Casas de apostas investem no futebol de Santa Catarina; assim conquistando mais clientes e movimentando o segmento das apostas no país. (Foto: Divulgação)

O brasileiro sempre foi apaixonado por esportes, principalmente o futebol, mas nos últimos anos uma “nova paixão” surgiu, as apostas. O mercado é vasto, com diversas opções e diretamente ligado aos jogos, com isso, as apostas esportivas têm ficado cada vez mais populares no Brasil, atraindo diversos apostadores diariamente, em busca de unir a emoção dos jogos, entretenimento e claro, os ganhos.

Além disso, empresas como a Betway, investem pesado na divulgação da sua marca, atraindo novos clientes. Um exemplo disso são os clubes de Santa Catarina, que são famosos pelo charme e simpatia, atraindo até mesmo simpatizantes de outros estados, e que agora acabam atraindo investimentos de casas de apostas estrangeiras.

Como comparativo de como as empresas estão investindo no país, 19 dos 20 clubes da Série A do campeonato brasileiro contam com patrocínios de empresas do segmento das apostas. Entre eles, está a Chapecoense, representante de SC na primeira divisão nacional.

A Chapecoense fechou com o site de apostas Betsul em 2020, renovando o vínculo para 2021. Com o acordo, a empresa fica exposta no uniforme do Verdão do Oeste, mais precisamente, no calção dos jogadores.

Quem também fechou com a Betsul foi o time Avaí, que disputa atualmente o Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão briga para retornar para a elite, e acertou um acordo com a empresa até o final da temporada, com uma parceria que se estende para as redes sociais, além da logomarca exposta no peito das camisas oficiais.

Outros gigantes do Estado de SC já contaram com patrocínios

Outros gigantes do futebol de Santa Catarina, o Figueirense e Criciúma, que vivem uma fase mais complicada, na Série C, não contam com patrocínio de casas de apostas atuais, mas ambos tiveram em 2020.

No caso do Figueira, o clube teve acordo com a Vivagol. Já o Tigre, teve acordo com a casa de apostas Estadium.Bet. Para 2022, o Figueirense disputará novamente a terceira divisão, e o Criciúma ainda sonha com a Série B, brigando pelo acesso. Ambos ainda não possuem nenhum acordo com sites de apostas estabelecidos, mas nada impede que isso ocorra.

Quais as vantagens desses acordos?

O Brasil ainda não tem as suas próprias regulamentações para as apostas esportivas, porém, desde 2018 uma situação acabou impulsionando a entrada das empresas no país. Em dezembro daquele ano, o então presidente, Michel Temer, assinou um decreto de lei que permite as apostas no país, porém, de forma online.

Dessa forma, os brasileiros passaram a utilizar diversos sites de apostas pela web, com isso, as empresas viram todo o potencial do público do Brasil, então passaram a investir no país. Para isso, obviamente, utilizou rostos conhecidos, como jogadores famosos em ações de marketing. Outro ponto importante foram os acordos com os clubes, para atrair os torcedores.

Com essas ações, existem vantagens para todos os lados. Primeiro, as empresas conseguem o que querem, que é a divulgação da sua marca em locais de massa, atraindo novos clientes e ganhando engajamento nas redes sociais.

Já os clubes conseguem ótimos valores financeiros, contribuindo para deixar a equipe no azul, pagando salários, débitos e investindo em infraestrutura. Isso também afeta o lado do torcedor, que pode ver o seu time do coração em condições melhores, buscando melhorar a equipe no geral.

E por fim, pensando nos apostadores, as empresas acabam criando diversas promoções, até mesmo aumentando os valores das cotações em alguns jogos das equipes parceiras, além de disponibilizar bonificações interessantes para os torcedores.

Portanto, as casas de apostas estrangeiras chegaram para ficar em Santa Catarina e no Brasil todo, agregando ainda mais para o desenvolvimento não apenas no futebol, mas do esporte em geral no país, já que também investem em outras modalidades.

