12 de julho de 2020

A partir desta segunda-feira, times poderão se preparar para a retomada de campeonatos Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA

Os clubes profissionais de Porto Alegre, que já estavam liberados para o treinamento físico dos seus atletas, poderão voltar a realizar coletivos nesta segunda-feira (13), desde que sigam alguns protocolos específicos. A antecipação de terça-feira (14) para segunda-feira foi divulgada em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre, deste sábado (11).

Com isso, os clubes poderão se preparar para a retomada do Campeonato Gaúcho, no próximo dia 22, e do Campeonato Brasileiro, a partir da primeira quinzena de agosto.

“A intenção da prefeitura não era liberar neste momento. No entanto, uma agenda se impôs, que foi a retomada do Gauchão, daqui a duas semanas, e os clubes precisarem treinar coletivamente para estarem preparados. E na sequência, teremos o início do Brasileirão”, diz o prefeito Nelson Marchezan Júnior. Marchezan destaca que o calendário das competições é fechado, não podendo ser alterado.

O chefe do Executivo afirma que as diretorias dos clubes estão conscientes da situação e têm capacidade financeira e técnica para oferecer cuidados elevados e obedecer aos rígidos protocolos para redução dos riscos de contágio pelo coronavírus. “Sobre os jogos, vamos conversar na semana que vem, avaliando a demanda de leitos hospitalares em razão da Covid-19 e se é possível avançar”, acrescenta o prefeito.

Protocolos específicos que deverão ser seguidos

– A entrada nas dependências do clube só será permitida com aferição de temperatura por método digital, por infravermelho, e com o monitoramento de sintomas, devendo ser procedida a avaliação dos atletas.

– Limitação do número de atletas ao estritamente necessário para o funcionamento da atividade.

– Limitação do uso de áreas comuns, como refeitório, vestiários, consultórios médicos, lavatórios e chuveiros, entre outros, com a utilização programada, a fim de evitar aglomeração.

– Vedação de compartilhamento de equipamentos, tais como uniformes, coletes e garrafa de água.

– Proibição da presença de público em todos os treinos de futebol profissional – arquibancadas, espaços que rodeiam os gramados, áreas privativas de circulação, camarotes.

– Proibição da entrada ou circulação de torcedores no clube (organizados ou não) durante todo o dia de evento esportivo.

– Proibição da permanência e da circulação de torcedores nas áreas externas ou contíguas aos estádios de futebol, centros de treinamentos e locais de hospedagem.

– Proibição de aglomeração de torcedores ou torcidas organizadas, inclusive nas sedes das torcidas localizadas nos estádios, que devem permanecer fechadas.

– Proibição de acesso de integrantes de imprensa ao gramado.

