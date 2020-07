Rio Grande do Sul Homem é preso conduzindo veículo embriagado em Pelotas, no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Condutor responderá pelo crime de embriaguez ao volante, com pena de detenção de seis meses a três anos Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um motorista que dirigia alcoolizado pela contramão de direção na BR 116, em Pelotas, no Sul do Estado, na madrugada deste domingo (12). Ele não possuía habilitação e se recusou a fazer o teste do bafômetro (etilômetro).

Ao receber uma ligação de uma usuária da rodovia, os policiais saíram em direção ao local informado e se depararam com um homem de 45 anos, natural de Pelotas, com notórios sinais de embriaguez, que dirigia na contramão de direção e não possuía habilitação.

Os PRFs deram voz de prisão e encaminharam o indivíduo à Polícia Civil local, sendo enquadrado nos crimes de embriaguez ao volante, direção perigosa e desacato, já que o homem usou de palavras de baixo calão e foi agressivo com os policiais. O veículo foi removido ao pátio conveniado.

Além da autuação pela infração de dirigir sob a influência de álcool, no valor de R$ 2.934,70, e da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o condutor responderá pelo crime de embriaguez ao volante, com pena de detenção de seis meses a três anos.

