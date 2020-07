Brasil Investidores estrangeiros pedem comprometimento do Brasil com preservação do meio ambiente

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

O vice-presidente, Hamilton Mourão, negou essas acusações e disse que o País sofre pressão por ser um dos maiores produtores de alimento do mundo Foto: Romério Cunha/VPR O vice-presidente, Hamilton Mourão, negou essas acusações e disse que o País sofre pressão por ser um dos maiores produtores de alimento do mundo. (Foto: Romério Cunha/VPR) Foto: Romério Cunha/VPR

Um grupo de 29 instituições financeiras de todo o mundo enviou uma carta aberta a diversas embaixadas brasileiras, pedindo demonstrações de que o País está comprometido em acabar com o desmatamento. Juntos, esses investidores administram recursos no valor de R$ 20 trilhões.

No texto, eles também demonstram preocupação com os relatos de desmanche das políticas ambientais e de direitos humanos e das agências de fiscalização no Brasil.

O vice-presidente, Hamilton Mourão, negou essas acusações e disse que o País sofre pressão por ser um dos maiores produtores de alimento do mundo. “Óbvio que eles serão incomodados com isso, pelo avanço da produção brasileira. Eles buscarão impedir que essa produção evolua como ela vem ocorrendo”, disse Mourão.

Os grupo de estrangeiros também chamou a atenção, na carta, para o projeto de lei 2.633/2020 que pretende regularizar ocupações de terras públicas. A carta afirma que, caso a proposta seja aprovada, ela levaria a novas ocupações e a uma expansão generalizada do desmatamento.

Segundo Mourão, o governo trabalha para atender às solicitações de empresários e investidores. Na última semana, grandes empresas do agronegócio também assinaram um manifesto contra o desmatamento na Amazônia.

