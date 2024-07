Porto Alegre Cobrança de estacionamento na Área Azul é retomada no bairro Menino Deus e na região do Fórum Central, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Essas eram as únicas regiões em que as operações da Área Azul ainda estavam desativadas por causa da enchente de maio Foto: PMPA/Divulgação Essas eram as únicas regiões em que as operações da Área Azul ainda estavam desativadas por causa da enchente de maio. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A cobrança do estacionamento rotativo na Área Azul foi retomada nesta segunda-feira (8) no bairro Menino Deus e na região do Fórum Central, em Porto Alegre.

Essas eram as únicas regiões em que as operações do sistema ainda estavam desativadas por causa da enchente de maio. Os locais foram vistoriados pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

A Área Azul também opera nas seguintes regiões: Azenha, Bom Fim, Centro Histórico, Cristo Redentor, Floresta, Moinhos de Vento, Orla do Guaíba, Parcão, Parque Farroupilha, Parque Marinha do Brasil, Passo D’Areia, Shopping Iguatemi, Shopping Praia de Belas e Tristeza.

2024-07-08