Saúde Coenzima Q10: Conheça 4 Benefícios Fantásticos

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Além de ser produzida pelo organismo, é possível encontrar a coenzima Q10 em alguns produtos alimentares e suplementos Foto: Divulgação Além de ser produzida pelo organismo, é possível encontrar a coenzima Q10 em alguns produtos alimentares e suplementos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A coenzima Q10 pode ser encontrada em todas as células existentes no nosso corpo. E tem participação fundamental em diversos processos biológicos. Chamada também de ubiquinona, é muito procurada para o tratamento de algumas doenças e costuma ser utilizada por via oral.

Esta coenzima, assim como outras, é produzida em pequenas quantidades por todos os animais e pelo organismo humano. Portanto, ela não é classificada como vitamina, mas é fundamental para a boa saúde e bem-estar. Além de ser produzida pelo organismo, é possível encontrar a coenzima Q10 em alguns produtos alimentares e suplementos.

Conheça seus benefícios:

1. Coenzima Q10: um antioxidante natural

O efeito antioxidante da coenzima Q10 é um dos mais conhecidos. Ela atua nas mitocôndrias, organelas presentes no interior de cada célula do nosso corpo. E transporta elétrons durante a respiração celular.

Dentro da célula, esta coenzima evita danos às membranas celulares e ajuda a hidratar a célula. E quando consumida em cremes e outros produtos para aplicação na pele, segundo informações do site biohigh.com.br, a coenzima Q10 ajuda a prevenir os danos oxidativos do envelhecimento causados pelos radicais livres.

Portanto, essa coenzima contribui para: reduzir o estresse oxidativo das células; aumentar a ação de enzimas antioxidantes; manter a jovialidade e a maciez da pele. Portanto, para quem busca um aliado contra o envelhecimento precoce e a saúde cutânea, alimentos, cremes e suplementos com a coenzima Q10 são boas opções.

2. Mais energia, vigor e disposição

A coenzima Q10 é um dos nutrientes fundamentais para a produção de energia pelo corpo. Por esse motivo, um nível adequado dessa substância no seu organismo melhora a sua disposição e lhe proporciona mais energia. E como é fundamental para a produção de energia nas células, contribui para melhorar o desempenho na prática das atividades físicas.

Por que a coenzima Q10 ajuda a ter mais energia?

Como participa do metabolismo intracelular, dentro das mitocôndrias de cada célula, a coenzima beneficia com sua atividade tecidos neurônios músculos e órgãos que precisam dar mais energia para suas funções.

A síntese mitocondrial do qual a coenzima Q10 participa é o processo pelo qual a energia bruta dos alimentos, carboidratos e lipídios, são convertidos em energia para o corpo.

3. A coenzima Q10 e a prevenção de doenças

Outro importante benefício da coenzima Q10 é a sua atuação na prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes e do câncer. Sua ação inibe a formação de placas ateroscleróticas na parede das artérias, e com isso previne problemas cardíacos.

Seu efeito antioxidante também protege o DNA celular, contribuindo para prevenção do câncer. Além disso, atua no controle dos triglicerídeos e do colesterol. Como resultado, previne a diabetes e outras doenças crônicas relacionadas.

Em quais alimentos eu posso encontrar esse nutriente?

Os níveis da coenzima Q10 no organismo diminuem com o passar da idade, e como opção para suprir essa queda, você pode suplementar essa coenzima e manter uma dieta equilibrada, contendo alguns dos seguintes alimentos: peixes; trigo e centeio. espinafre e brócolis; cogumelos e feijão azuki; laranja, damasco e maçã; amendoim, abacate e nozes. Todos alimentos fáceis de encontrar, e que podem ser inferidas tranquilamente em diferentes tipos de dietas.

4. Aumenta a fertilidade da mulher e do homem

O quarto benefício da coenzima Q10 está diretamente relacionado à fertilidade.

Isso porque ela tem participação no processo de produção do espermatozoide e dos óvulos da mulher.

As características da enzima responsáveis por processo são: sua capacidade de gerar energia: estimula os ovários e os testículos a produzir mais óvulos e espermatozoides; seu efeito antioxidante: protege os óvulos e os espermatozoides contra danos oxidativos; capacidade de retardar o envelhecimento: contribui para manter as células mais jovens, melhorando o funcionamento celular.

A coenzima Q10, portanto, é um aliado para homens e mulheres no combate à infertilidade. E contribuindo também para combater os riscos da má formação fetal e doenças congênitas.

Gostou? Deixe o seu comentário!

E não se esqueça que antes de ir adotar qualquer dieta ou suplementação é recomendado procurar a orientação de um profissional da Saúde de sua confiança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde