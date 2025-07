Saúde Coisas que os médicos querem que você saiba antes de usar medicamentos como o Ozempic

25 de julho de 2025

Especialistas explicam que medicação exige mudanças no estilo de vida. (Foto: Reprodução)

Cerca de 16 milhões de adultos americanos estão tomando medicamentos GLP-1. Eles representam um grande avanço para ajudar pessoas a perder peso e controlar condições como diabetes tipo 2. No entanto, médicos afirmam que há uma percepção de que remédios para emagrecimento, como semaglutida (nomes comerciais Ozempic e Wegovy) e tirzepatida (Zepbound), são tudo o que você precisa para uma vida mais saudável.

Dieta e exercícios ainda são importantes, diz JoAnn Manson, chefe da divisão de medicina preventiva do Brigham and Women’s Hospital, em Boston.

“Eles continuam cruciais”, afirma Manson. “Se você não prestar atenção na ingestão de proteínas, hidratação e na prática regular de atividade física — especialmente treino de resistência — pode acabar com um estado nutricional deficiente e perda significativa de músculos.”

Os medicamentos GLP-1 imitam um hormônio que o corpo produz para regular a fome e o açúcar no sangue. As injeções reduzem o desejo por comida, retardam a digestão e mantêm as pessoas saciadas por mais tempo.

No entanto, como os remédios afetam as funções estomacais, também podem causar efeitos colaterais gastrointestinais, como náusea e vômito. Algumas pessoas param de tomá-los por causa desses sintomas. Ainda assim, Manson diz que, com mudanças de comportamento relativamente simples, é possível minimizar esses problemas e continuar usando o medicamento.

Manson é coautora de dois artigos publicados recentemente no Jama Internal Medicine. Aqui estão cinco coisas que ela e seus coautores querem que as pessoas saibam ao usar esses medicamentos:

* O peso perdido pode incluir músculos também Esses remédios podem ajudar uma pessoa a perder entre 15% e 21% do peso corporal. Mas uma parte significativa disso — até um quarto — pode ser massa magra e músculos, diz Manson. * Pode ajudar começar cada refeição com 20 a 30 gramas de proteína Essa proteína pode vir de frango, peixe, feijão, grão-de-bico ou tofu, afirma Manson. A meta é consumir de 1 a 1,5 grama de proteína por dia por quilo de peso corporal. Se você não tem apetite ou come porções menores, pode tentar tomar um shake de proteína ao longo do dia como suplemento. Manson e seus coautores sugerem montar o prato da seguinte forma: metade de frutas e vegetais, um quarto de proteína e o resto de grãos integrais. * Treino de resistência duas a três vezes por semana pode fortalecer os músculos Você pode fortalecer os músculos com faixas elásticas, pesos e exercícios com o próprio corpo para compensar a possível perda de massa magra, diz Manson. A meta é fazer de 60 a 90 minutos de treino de resistência e 150 minutos de exercício aeróbico, como caminhada rápida, por semana. * É bom beber mais água A água pode ajudar com a desidratação e a constipação associadas aos remédios para emagrecer, diz Manson, que recomenda de 8 a 12 copos por dia. Você também pode comer alimentos ricos em água, como pepino e melancia, para se manter hidratado. Os pesquisadores também recomendam que pessoas em uso de GLP-1 limitem o consumo de álcool, cafeína e bebidas açucaradas ou com adoçantes artificiais. * Evite deitar-se por duas a três horas após as refeições Isso pode ajudar a reduzir o risco de azia. Adicione fibras para melhorar a constipação e evite alimentos gordurosos ou fritos, pois podem piorar a náusea. Andres J. Acosta, professor associado de medicina e consultor em gastroenterologia e hepatologia na Mayo Clinic diz que frequentemente percebe que os pacientes têm uma “noção preconcebida” de que basta tomar o remédio para perder peso. Mas os testes clínicos desses medicamentos incluíram programas abrangentes com intervenções de estilo de vida, como dieta com redução calórica e exercícios. “Essa percepção — basta tomar a injeção e não fazer mais nada — está errada. Ela não promove mudanças comportamentais reais e de longo prazo”, diz Acosta, coautor de “The Mayo Clinic Diet: Weight-Loss Medications Edition” (Dieta da Clínica Mayo: Edição de Medicamentos para Perda de Peso). “Os pacientes não verão os resultados que vemos nos testes.” Os medicamentos GLP-1 são uma ferramenta em um programa mais amplo de controle de peso, afirma Acosta. Ele diz às pessoas que ainda precisam ter uma dieta saudável, com “uma boa quantidade de proteína” e água suficiente para se manterem hidratadas. “Gosto de deixar as expectativas claras desde o início”, diz Acosta. “E também digo que nem todo mundo vai perder peso.” Algumas pessoas recuperam o peso quando param de tomar esses medicamentos, diz Elizabeth Mietlicki-Baase, professora associada de ciências do exercício e nutrição na Universidade de Buffalo. Os pesquisadores estão interessados em “encontrar estratégias para evitar o reganho de peso após a interrupção”, diz ela. “Mas ainda não temos uma solução definitiva para isso.” (Com informações do The Washington Post)

