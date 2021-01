Dicas de O Sul Colégio de Aplicação abre inscrições para vagas remanescentes na segunda-feira

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

A seleção ocorre por sorteio. Foto: Thiago Cruz/UFRGS-Arquivo A seleção ocorre por sorteio. (Foto: Thiago Cruz/UFRGS-Arquivo) Foto: Thiago Cruz/UFRGS-Arquivo

O Colégio de Aplicação da UFRGS abre na próxima segunda-feira (4), as inscrições para as vagas remanescentes para o ano de 2021. Há ofertas para ingresso no ensino regular e na EJA (Educação de Jovens e Adultos). As informações sobre o número de vagas oferecidas e sobre os requisitos de cada uma delas devem ser conferidas no edital, disponível no site do CAp.

Os interessados têm até o dia 8 de janeiro para se inscreverem na Secretaria do Colégio de Aplicação (avenida Bento Gonçalves, 9500, no Bairro Agronomia, em Porto Alegre), das 10h às 16h. É cobrada uma taxa de inscrição de R$ 25, que serão destinados à Copame (Comunidade de Pais e Mestres). A seleção ocorre por sorteio, no dia 14 de janeiro, às 13h, transmitido ao vivo pelo canal do Colégio de Aplicação da UFRGS no YouTube.

