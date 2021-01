Mundo Campanha de vacinação contra Covid começa ainda em janeiro no Vaticano

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

A vacinação no Vaticano, segue àquela que começou na Itália em 27 de dezembro. Foto: Reprodução A vacinação no Vaticano, segue àquela que começou na Itália em 27 de dezembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A imunização contra o coronavírus de funcionários e cidadãos do Estado da Cidade do Vaticano, como também de familiares que dependem do Fundo de Assistência à Saúde do Vaticano, vai começar nos próximos dias do mês de janeiro. A notícia foi confirmada em nota à imprensa divulgada neste sábado (2) pela Diretoria de Saúde e Higiene do Governatorato.

Segundo o comunicado, “é previsível que as vacinas possam chegar ao Estado na segunda semana de janeiro, em uma quantidade suficiente para cobrir as necessidades da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano”. A nota explica ainda que, para armazenar as doses das vacinas, foi adquirido um “refrigerador de temperatura ultra baixa”.

Critérios de vacinação

Assim, o plano de vacinação deve começar na segunda quinzena de janeiro, “planejada de acordo com os critérios de seleção das categorias mais expostas ao contágio e segundo as adesões voluntárias”. A Diretoria de Saúde e Higiene afirma que será dada prioridade aos profissionais de saúde e de segurança, aos idosos e àquelas pessoas de contato frequente com o público.

As doses serão administradas no átrio da Sala Paulo VI, no Vaticano, pelos médicos e enfermeiros que trabalham no Vaticano, “sempre de acordo com as recomendações sanitárias” para enfrentar a pandemia.

O informativo não mencionou se o papa Francisco irá tomar a vacina e em que momento.

