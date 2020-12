Mundo Colégio Eleitoral confirma vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Biden venceu por 63% dos votos na Califórnia. Foto: Reprodução/Instagram Biden venceu por 63% dos votos na Califórnia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos confirmou nesta segunda-feira (14) a vitória do democrata Joe Biden nas presidenciais americanas sobre o presidente republicano Donald Trump.

A etapa foi mais uma das formalidades da votação nos Estados Unidos, realizada em novembro, até a posse do democrata como novo presidente, que deve acontecer em 20 de janeiro.

Nesta fase, os 538 eleitores dos 50 estados e do Distrito de Columbia designados a votar conforme os resultados das eleições depositaram publicamente seus votos. As cédulas devem ser enviadas até 23 de dezembro para a capital Washington, onde são formalmente recebidas e contadas em uma solenidade em 6 de janeiro no Congresso americano.

Na Califórnia, onde Biden venceu por 63% dos votos, o democrata superou amplamente a cifra necessária para chegar à Casa Branca, estabelecida em 270 votos no Colégio Eleitoral.

Entenda

A eleição nos EUA é indireta. Lá o eleitor, ao votar na urna, mesmo tendo escolhido um candidato, na prática remete esse voto para o chamado delegado, um representante do estado. Cada região tem um número diferente e proporcional de delegados, e o vencedor deve conseguir 270 desses votos.

Nesta segunda os delegados de cada estado se reuniram para confirmar a decisão das urnas que fez com que no dia 3 de novembro Biden fosse declarado vencedor. Ele venceu por 306 delegados contra 232 de Donald Trump, o atual presidente. Foi esse o número confirmado pelo Colégio Eleitoral.

Se considerados os votos dos eleitores, o chamado “voto popular”, foram 81,3 milhões de votos para Biden, ou 51,3%, e 74,2 milhões, ou 46,8%, para Trump.

