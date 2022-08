Acontece Colégio Farroupilha entra no Metaverso para estimular pesquisas de estudantes

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

O ambiente no Metaverso será inaugurado durante a 8ª edição da Semana de Tecnologia do Colégio Farroupilha, a FarroupsTECH. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Como o Metaverso impacta o presente e o futuro da sociedade? Quais são as suas implicações e possibilidades? No Colégio Farroupilha, a proposta é transformar um dos assuntos mais comentados do momento em um laboratório para experiências e aprendizagens de estudantes e educadores. O ambiente no Metaverso será inaugurado durante a 8ª edição da Semana de Tecnologia do Colégio Farroupilha, a FarroupsTECH.

O tema do evento, que acontece até esta sexta-feira (02) na unidade Três Figueiras (Rua Carlos Huber, 425), é Educaverso: As Tendências do Metaverso na Educação. Entre as principais atrações da programação está o ambiente Educaverso, composto por 41 estandes. Nesse espaço, estudantes e educadores poderão interagir com tecnologias que já são utilizadas no cotidiano escolar por meio de dispositivos e aplicativos variados, como realidade virtual e realidade aumentada, e também poderão visitar a área construída pelo colégio no Metaverso.

“Ao promover a FarroupsTECH, nossa proposta é trazer para a discussão esse conceito do Metaverso, provocando reflexões sobre o quanto dele já utilizamos, de que forma ele já implica e como pode impactar o futuro da Educação, sempre com um olhar atento, de cuidado para o uso seguro e responsável dessas tecnologias”, ressalta o supervisor de Tecnologia Educacional, Ednei de Bem.

As provocações sobre esses ambientes já são vistas em alguns trabalhos de pesquisa dos estudantes. Na 1ª edição da Mostra de Inovação e Tecnologia do Colégio Farroupilha – MiTECH, serão apresentados trabalhos como o de um grupo que pesquisou como o corpo reage em diferentes ambientes de imersão, coletando batimentos cardíacos e a saturação de oxigênio em voluntários. Outro grupo propôs uma discussão analisando como o mesmo conteúdo era absorvido quando oferecido em quadro e lousa, projeção e óculos de imersão. Futuramente, esse tipo de pesquisa poderá utilizar o Metaverso também como laboratório.

A programação completa e mais informações sobre o FarroupsTECH estão no site oficial do evento.

