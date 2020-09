Porto Alegre Colégio Militar de Porto Alegre retoma atividades presenciais de parte do Ensino Médio

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











São 931 matriculados na escola, dos quais 150 no terceiro ano do Ensino Médio, o único que retornou nesta segunda-feira Foto: Reprodução/Google São 931 matriculados na escola, dos quais 150 no terceiro ano do Ensino Médio, o único que retornou nesta segunda-feira. (Foto: Reprodução/Google) Foto: Reprodução/Google

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estudantes das turmas de terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Militar de Porto Alegre voltaram às atividades presenciais nesta segunda-feira (28), entre incertezas sobre o modelo que será aplicado. São 931 matriculados na escola, dos quais 150 no terceiro ano do Ensino Médio, o único que retornou nesta segunda-feira.

Jovens e adolescentes começaram a chegar ao prédio histórico às 7h, uma hora antes do inicio das atividades. Na entrada central, uma fita separa os militares dos aspirantes.

No piso, marcas foram pintadas, e ordens a todo momento exigiam distanciamento. Logo após o portão, dois profissionais paramentados aferem a temperatura. Um tapete no chão higieniza os calçados, e há ainda álcool gel aplicado sobre a palma das mãos.

Na porta da esquina com a Rua Santana, um banner foi pendurado, com orientações sobre o correto uso da máscara. Uma das professoras recebeu os alunos. Os alunos foram ainda convidados para realizar testes para a Covid-19, exame não obrigatório.

Haverá, até sexta-feira (02), um escalonamento de turmas recebidas no colégio. As aulas permanecerão no ambiente virtual de maneira remota. De acordo com a prefeitura, a instituição “servirá para aplicação dos protocolos” de segurança no combate ao coronavírus. Na última sexta-feira (25), o governo do Estado afirmou que iria notificar a escola, para que informe detalhes da retomada.

O Estado proíbe que atividades presenciais em escolas sejam retomadas em regiões classificadas em bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado, que é o caso da Capital. Segundo protocolo do governo do RS, para que as escolas retornem às atividades, a região precisa estar há pelo menos duas semanas na bandeira laranja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre