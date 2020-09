Porto Alegre Mais de 200 moradores de condomínio são evacuados por risco de queda de caixa d’água no bairro Restinga em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Defesa Civil, EPTC e Brigada Militar estiveram no bairro Restinga para verificar a situação da caixa d'água Foto: Divulgação/Defesa Civil Defesa Civil, EPTC e Brigada Militar estiveram no bairro Restinga para verificar a situação da caixa d'água. (Foto: Divulgação/Defesa Civil) Foto: Divulgação/Defesa Civil

Moradores do Condomínio Jardim Paraíso, na Rua Rudy Osmar Auler, no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, precisaram deixar suas residências na madrugada deste domingo (27) em função do risco de queda de uma caixa d’água que fica em uma estrutura metálica de 30 metros de altura.

Conforme a Defesa Civil, a equipe foi chamada durante a madrugada e compareceu ao local junto com bombeiros, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e Brigada Militar para averiguar a situação.

As autoridades constataram que, em função do vento, a torre metálica que fica no pátio do condomínio e próxima a um dos prédios, estava balançando. Ao todo, 240 pessoas, de três blocos do residencial, foram retiradas do local e tiveram que ir para a casa de amigos e parentes.

Nesta segunda-feira (28), está prevista a realização de uma avaliação mais completa por parte da Caixa Econômica Federal, da construtora e da Defesa Civil para definir se serão necessários novos reparos e se a estrutura poderá permanecer ou terá de ser substituída.

