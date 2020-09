Rio Grande do Sul Centrais regionais que ampliam testes para o coronavírus começam a funcionar no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Dentro do projeto Testar RS, está previsto o funcionamento de seis centrais regionais Foto: Divulgação SES Dentro do projeto Testar RS, está previsto o funcionamento de seis centrais regionais. (Foto: Divulgação SES) Foto: Divulgação SES

Começou por Passo Fundo e Caxias do Sul o funcionamento das centrais regionais de triagem que irão auxiliar e acelerar o envio de amostras de gaúchos para análise da Covid-19 em outros Estados.

Dentro do projeto Testar RS, está previsto o funcionamento de seis centrais regionais. O programa do governo do Estado ampliou a testagem de casos suspeitos de coronavírus pelo exame de biologia molecular (PCR), considerado o padrão-ouro para a detecção do vírus.

Até então, o encaminhamento das amostras precisava passar por uma etapa no Lacen-RS (Laboratório Central do Estado), em Porto Alegre, que em paralelo também realiza a testagem, antes de seguir para fora do Estado. Com as centrais regionais, esse fluxo ganha agilidade e diminui o tempo entre a coleta da amostra e o resultado do exame.

As centrais foram montadas nos laboratórios regionais do Lacen em Caxias do Sul, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Cada um deles abrange população de 1 milhão de pessoas e tem capacidade de receber, conferir, armazenar e despachar até o aeroporto mais próximo 500 amostras diárias. Do Rio Grande do Sul, os testes são encaminhados para laboratórios de referência no Rio de Janeiro, no Paraná ou em São Paulo.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destaca essa ampliação, que é prevista pelo Projeto Testar RS. “É muito importante esse diagnóstico, pois permite que seja feito o rastreamento dos contatos e assim evitar novos casos”, informa.

Em Caxias do Sul, por exemplo, o recebimento começou na quinta-feira (24). “Começamos em Caxias do Sul por ser o maior município e já discutimos com os demais 48 municípios da região para que todos possam trazer para cá suas amostras”, informa a coordenadora da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, Tatiane Fiorio.

O Testar RS começou no final de julho. Desde lá, 47 mil amostras já foram enviadas para laboratórios de outros Estados. Enquanto no Lacen já foram realizados 57 mil testes. “Somadas, essas centrais podem encaminhar até 3 mil amostras por dia, enquanto o Lacen permanece com as demais regiões e os casos que precisam ser priorizados”, afirma Loeci Timm, farmacêutica bioquímica do Lacen.

Fluxo dos testes

Ficam no RS para testagem no Lacen e laboratórios parceiros as amostras dos casos considerados prioritários. São aqueles suspeitos de Covid-19 entre casos internados (por Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG), óbitos e que envolvam situações de surtos, residentes ou trabalhadores de ILPIs (Instituições de Longa Permanência), trabalhadores de saúde, contactantes assintomáticos de casos confirmados por PCR e indígenas.

São enviados para foras as amostras de casos de síndrome gripal (quando não hospitalizado) e as de trabalhadores de saúde sintomáticos. Como esses são casos nos quais já se preconiza o isolamento por pelo menos 10 dias, seria prazo suficiente até sair o resultado. Os demais são situações nas quais o diagnóstico mais rápido tem implicância direta nas ações a serem seguidas.

Número de municípios cobertos em cada regional:

• Lacen Porto Alegre: 172 municípios

• Caxias do Sul: 49

• Erechim: 79

• Passo Fundo: 88

• Pelotas: 28

• Santa Cruz do Sul: 38

• Santa Maria: 43

