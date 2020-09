Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 100 quilos de maconha na BR 386, em Lajeado

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Entorpecente encontrava-se no porta-malas e banco traseiro do veículo abordado Foto: PRF /Divulgação Entorpecente encontrava-se no porta-malas e banco traseiro do veículo abordado. (Foto: PRF /Divulgação) Foto: PRF /Divulgação

Mais de 100 quilos de maconha foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR 386 em Lajeado. O flagrante ocorreu na noite de domingo (27). Durante o policiamento ostensivo na rodovia, o efetivo da PRF deu ordem de parada ao condutor de um Renault Kwid, com placas de Caxias do Sul.

Durante a vistoria, os policiais rodoviários federais perceberam vários volumes no porta-malas e no banco traseiro do veículo que exalavam um forte odor de maconha. Houve então a descoberta de um carregamento com 102 quilos da droga.

O condutor e o passageiro, ambos de 28 anos, foram presos. Eles admitiram que traziam o entorpecente de Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai. A maconha seria entregue em Caxias do Sul.

