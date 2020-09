Cinema Nasce filho de Joaquin Phoenix e Rooney Mara; nome seria uma homenagem ao irmão do ator

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Rooney Mara e Joaquin Phoenix estão noivos desde o ano passado Foto: Reprodução Rooney Mara e Joaquin Phoenix estão noivos desde o ano passado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De surpresa, os fãs dos atores Joaquin Phoenix, 45 anos, e Rooney Mara, 35, ficaram sabendo do nascimento do primeiro filho do casal. A notícia foi divulgada pelo diretor russo Viktor Kossakovsky durante o Festival de Cinema de Zurique para justificar a ausência do ator na exibição de Gunda, documentário do qual o novo papai é produtor-executivo.

“Ele acabou de ganhar um bebê, aliás, o nome dele é… É um lindo menino chamado River, então ele não pode promover [o documentário] agora”, explicou o cineasta.

O nome do pequeno provavelmente é uma homenagem ao irmão mais velho de Joaquin, River Phoenix, que morreu em 1993, aos 23 anos. A causa foi insuficiência cardíaca induzida por drogas.

Ele tinha quatro anos a mais do que Joaquin. Na época, River já havia feito muitos trabalhos, como Seven Brides for Seven Brothers (1982) e o filme O Peso de um Passado (1988). Ele chegou a ser indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro como ator coadjuvante.

A informação ainda não foi divulgada oficialmente pelos pais, mas a imprensa norte-americana já especulava há alguns meses que o casal estaria esperando o primeiro filho.

Os dois, que mantêm um relacionamento discreto, estão noivos desde o ano passado. Eles se conheceram durante as gravações do filme Ela, em 2013, mas só começaram a namorar três anos depois, nos bastidores do longa Maria Madalena. A primeira aparição pública do casal foi em maio de 2017 no Festival de Cinema de Cannes. O noivado veio em junho de 2019.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cinema