Cinema Atriz de “O Chamado” é achada morta aos 40 anos em Tóquio

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo a BBC, a polícia investiga o caso e trabalha com a suspeita de suicídio Foto: Reprodução Segundo a BBC, a polícia investiga o caso e trabalha com a suspeita de suicídio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atriz japonesa Yuko Takeuchi foi encontrada morta em sua casa, em Tóquio. Segundo a BBC, a atriz de 40 anos foi encontrada pelo marido Taiki Nakabayashi. Yuko teve a morte confirmada em um hospital.

De acordo com a publicação, a polícia abriu uma investigação sobre a morte e a suspeita é de suicídio. Popular no Japão, ela é conhecida por seu trabalho no filme “Ring: O Chamado” (1998), que foi adaptado por Hollywood como “O Chamado” (2002).

A atriz também participou da série “Miss Sherlock”, em 2018. Yuko Takeuchi levou por três anos o prêmio de Melhor Atriz pela Academia Japonesa. Em um comunicado, a agência que representa a atriz se disse “chocada e triste com a notícia”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cinema