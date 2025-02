Acontece Colégio Portoá é inaugurado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Colégio oferta ensino fundamental do 1º ao 5º ano, e irá disponibilizar vagas para ensino fundamental completo e ensino médio em 2026 Foto: Reprodução/TV Pampa Foto: Reprodução/TV Pampa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta segunda-feira (24), a Associação Beneficente e Educacional de 1858 (ABE/1858) promoveu em Porto Alegre a inauguração do Colégio Portoá, em um espaço de 4.618,45 m². O colégio, localizado na rua Guilherme Schell, no bairro Santo Antônio, irá ofertar em 2025 aulas para o nível fundamental do 1º ao 5º ano, e já em 2026 aumentará a oferta à todo o nível fundamental e ainda ensino médio.

A ABE/1858 aposta em um modelo de ensino profissionalizante aos alunos, conforme destaca a diretora da escola, Alice Rigoni Jacques: “teremos na nossa matriz curricular disciplinas onde o foco estará numa ferramenta que prepare os alunos para a tecnologia, e inseri-los no mercado de trabalho, quando atingirem essa formação no ensino médio”.

A escola já tem cerca de 330 alunos matriculados, e as aulas começaram nesta segunda. O presidente do conselho de administração da ABE/1858, Christian Voelcker, comentou que o objetivo da implantação da nova escola é disponibilizar educação de qualidade: “Não é apenas mais uma escola. Nos dias atuais, a população não tem mais crescido e nós temos assistido até o desaparecimento de escolas. Isso é bem na contramão do que estamos fazendo, a nossa ideia não é colocar mais uma escola, mas sim uma escola muito qualificada”.

A ABE 1858 mantém na capital, além do Colégio Portoá, as unidades Três Figueiras e Correia Lima do Colégio Farroupilha, a Escola de Professores Inquietos e uma sede campestre na cidade de Viamão. As matrículas estão abertas, e podem ser feitas através do site www.portoacolegio.com.br/.

