Acontece PTB oficializa refundação da legenda em evento com presença de líderes políticos

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O presidente estadual do PTB-SP, Tarcísio Tadeu, destacou a revitalização do partido ancorado em três pilares: nacional-desenvolvimentismo, soberania e liberdade Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (24), às 19h, numa iniciativa da Executiva Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro-SP, será realizado em São Paulo o evento de “Refundação” do partido, que contará com a presença de inúmeras personalidades do universo político nacional. O encontro acontecerá no restaurante Pateo Cuccina, localizado no centro da capital paulista.

Simultaneamente, o PTB celebra ter alcançado metade da meta de apoios necessários em todo o Brasil, com destaque especial para São Paulo, que lidera como o estado mais bem-sucedido na campanha jurídico-política da sigla.

O jantar de comemoração e arrecadação visa não apenas celebrar este marco, mas também proporcionar o impulso necessário para atingir os objetivos do segundo trimestre deste ano. Entre os propósitos elencados aqui destacam-se: atingir a meta total de apoio, que será de acordo e compatível com o tamanho de São Paulo; consolidar as comissões provisórias municipais e a construção da nominata de deputado federal e estadual, priorizando a candidatura de mulheres à Câmara Federal nas próximas eleições.

Tarcísio Tadeu, presidente estadual do PTB-SP, ressaltou a importância neste momento de união entre trabalhistas, socialistas e democratas de diversas vertentes ideológicas, com o intuito de revitalizar um PTB comprometido com três pilares fundamentais: nacional-desenvolvimentismo, soberania e liberdade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/ptb-oficializa-refundacao-da-legenda/

PTB oficializa refundação da legenda em evento com presença de líderes políticos

2025-02-24