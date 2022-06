Economia Coleurb vence Prêmio Gaúcho Despoluir na categoria entre 71 e 150 veículos

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











No centro, o coordenador de Tráfego da Coleurb, Antônio Silo Leiria Filho, e o coordenador de TI, Leandro Billig (D). Foto: Fetergs/Divulgação No centro, o coordenador de Tráfego da Coleurb, Antônio Silo Leiria Filho, e o coordenador de TI, Leandro Billig (D). (Foto: Fetergs/Divulgação) Foto: Fetergs/Divulgação

A empresa de transporte público de Passo Fundo Coleurb conquistou o Prêmio Gaúcho Despoluir na categoria entre companhias que têm entre 71 e 150 ônibus. O reconhecimento é feito dentro do Programa Despoluir, organizado e executado pela Confederação Nacional do Transporte em parceria com a Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Rio Grande do Sul (FETERGS). A principal meta dessa premiação – entregue na noite da última terça-feira (14), é valorizar empresas engajadas em reduzir a emissão de gases poluentes em busca de um desenvolvimento mais sustentável possível.

Conforme a diretora-presidente da Coleurb, Paula Bulla, a empresa sempre se comprometeu com a redução de poluentes, realizando manutenção contínua da frota e estimulando o uso consciente de combustíveis. “Essa conquista é extremamente importante para nós, pois sempre buscamos operar a partir de boas práticas que contribuam com o meio ambiente e com o bem-estar da população de Passo Fundo”, destacou Paula.

O coordenador de oficina da Coleurb, Luciano Binsfeld, ressalta o trabalho realizado na manutenção preventiva da frota da empresa. “Os ônibus recebem periodicamente revisão da parte mecânica, elétrica e estrutural, o que os mantêm em condições que não prejudicam o meio ambiente”, explica Luciano.

Esse é o 55º prêmio ligado a questões ambientais e sociais que a Coleurb conquistou em seus quase 63 anos de existência. Só pelo Programa Ambiental do Transporte (Programa Despoluir), essa é a 10ª vez que a empresa recebe a distinção.

Para verificar as empresas que estão dentro das metas adequadas de emissão, a FETERGS realiza vistoria periódica nos veículos das centenas de candidatas. No último ano, foram realizadas mais de 14 mil aferições nas 123 empresas concorrentes no Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia