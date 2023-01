Política Colocamos todas as forças de segurança nas ruas, diz governador do Distrito Federal

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Sérgio Lima/Poder 360)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que todas as forças de segurança foram colocadas nas ruas para combater os invasores da sede dos Três Poderes. Ibaneis foi perguntado também porque o governo do DF não agiu antes, já que era sabido que os manifestantes golpistas planejavam uma ação em Brasília, mas não respondeu.

Ibaneis Rocha também afirmou à imprensa neste domingo que o Exército deveria ter desmobilizado os acampamentos bolsonaristas em frente aos Quartel General da força. “O Exército deveria ter acabado com acampamento, e não o fez”, afirmou o governador, enquanto radicais invadiam o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

Já a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann, fez críticas à condução de Ibaneis durante os ataques.

“O governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional”, postou Gleisi nas redes sociais após radicais invadirem e depredarem o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e entrarem no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto”, afirmou Gleisi.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, chamou de “absurda” a invasão que acontece na tarde deste domingo do Congresso Nacional, em Brasília, e disse que estão sendo enviados reforços para área. “Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer”, escreveu Dino, em seu perfil no Twitter.“O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça.”

Ibaneis Rocha gravou um vídeo neste domingo para pedir desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas invasões às sedes dos três poderes, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Na gravação, Ibaneis também direciona as desculpas para a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e aos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco.

“Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, à presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, meu amigo Rodrigo Pacheco.”

O governador do DF classificou os atos terroristas como “inaceitáveis” e disse que não acreditou que as manifestações tomariam as proporções vistas neste domingo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política