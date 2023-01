Política Governo Lula avalia que o governador do Distrito Federal foi omisso e que o secretário de Segurança é responsável pela invasão na Praça dos Três Poderes

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Policiais militares do DF posavam para foto enquanto bolsonaristas radiciais invadiam o Congresso Nacional. (Foto: Reprodução)

O governo Lula avalia que o governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), foi omisso na invasão de terroristas ao prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) nesse domingo (8). As informações são do blog do jornalista Valdo Cruz, do G1.

O governo federal também considera que o secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, é um dos principais responsáveis pelas cenas lamentáveis de ataque à democracia.

Enquanto os bolsonaristas invadiam a Praça dos Três Poderes, policiais militares do DF foram vistos tirando fotos dos atos antidemocráticos. Policiais também foram vistos comprando água de coco.

Pedido de desculpa

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), gravou um vídeo nesse domingo (8) para pedir desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas invasões às sedes dos três poderes, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Na gravação, Ibaneis também direciona as desculpas para a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e aos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco.

“Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, à presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, meu amigo Rodrigo Pacheco.”

O governador do DF classificou os atos terroristas como “inaceitáveis” e disse que não acreditou que as manifestações tomariam as proporções vistas nesse domingo.

“O que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós vínhamos monitorando desde a tarde de ontemm juntamente com o ministro [da Justiça] Flávio Dino todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem pra hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram.”

Exoneração

Rocha determinou a exoneração do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A medida ocorre após extremistas invadirem o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, na tarde desse.

Anderson Torres atuou como ministro da Justiça e Segurança Pública durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Antes, ele era secretário de Segurança Pública do DF. Com o fim do governo Bolsonaro, havia retornado ao cargo na SSP-DF.

