Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

Com a vitória, a seleção colombiana chegou aos mesmos três pontos da Alemanha Foto: Reprodução/Twitter Fifa Com a vitória, a seleção colombiana chegou aos mesmos três pontos da Alemanha. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

Com um golaço da jovem Linda Caicedo, a Colômbia venceu a Coreia do Sul por 2 a 0 no Allianz Stadium, em Sydney, na Austrália. As duas equipes se enfrentaram no fim da noite de segunda-feira (24) pelo Grupo H da Copa do Mundo Feminina.

Os primeiros minutos do jogo foram de estudo em campo. Com muita vontade, as duas seleções não perdiam as divididas. Melhor tecnicamente, quando a Colômbia se lançou ao ataque foi premiada. A zagueira sul-coreana colocou a mão na bola na grande área, e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Usme balançou as redes.

O gol embalou a seleção colombiana, que ampliou a vantagem com Linda Caicedo. A craque arrancou do meio-campo, driblou as marcadoras e bateu para marcar um golaço.

Quando a Coreia encaixou um ataque, a goleira Pérez mostrou a sua qualidade e apareceu para segurar a vantagem do time sul-americano.

Na próxima rodada, a Colômbia vai encarar a Alemanha. Já a Coreia do Sul buscará a recuperação diante do Marrocos.

