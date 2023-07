Esporte Copa Feminina: seleção das Filipinas surpreende a Nova Zelândia e vence a sua primeira partida em Mundiais

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

Sarina Bolden, de cabeça, marcou o gol histórico para as asiáticas Foto: Reprodução/Twitter Fifa Sarina Bolden, de cabeça, marcou o gol histórico para as asiáticas. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

As Filipinas venceram a Nova Zelândia por 1 a 0, na madrugada desta terça-feira (25), no Sky Stadium, em Wellington, surpreendendo as donas da casa. Essa foi a primeira vitória das asiáticas na história das Copas do Mundo.

Sarina Bolden, de cabeça, marcou o gol para as asiáticas na partida válida pelo Grupo A da competição. A Suíça lidera a chave com quatro pontos. Nova Zelândia e Filipinas têm 3. A Noruega é a lanterna, com apenas 1.

Apesar da pressão inicial da Nova Zelândia na partida, quem abriu o placar foram as filipinas. Em uma jogada de bola parada, Sarina Bolden subiu mais do que as defensoras neozelandesas e marcou de cabeça o primeiro gol da história da seleção em Copas do Mundo.

O segundo tempo começou com pressão total da seleção da casa. Aos 13 minutos, Wilkinson pulou alto e cabeceou para fora, desperdiçando grande chance. Cinco minutos depois, Chance encontrou Hand na entrada da área, que finalizou na trave. Aos 23, a Nova Zelândia empatou a partida, com Hand, de cabeça, mas o VAR anulou o gol das neozelandesas por um impedimento milimétrico. O gol anulado diminuiu a empolgação da Nova Zelândia, que não deu sequência à pressão que fez no início da etapa final. Com o passar do tempo, o nervosismo tomou conta da seleção anfitriã do Mundial. Nos acréscimos, brilhou a estrela da goleira filipina McDaniel, que fez grande defesa em uma finalização de Grace Jale na pequena área.

