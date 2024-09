Grêmio Colombiana Maria Helena é novo reforço das Gurias Gremistas

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A atleta firmou contrato com o Grêmio até dezembro deste ano. Foto: Divulgação A atleta firmou contrato com o Grêmio até dezembro deste ano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A meia-atacante Maria Helena Hurtado é mais um reforço das Gurias Gremistas para o segundo semestre deste ano. Colombiana, a atleta chega do Independiente Medellin e firmou contrato com o Grêmio até dezembro deste ano, com opção de prorrogação do vínculo até o final de 2025.

Maria Helena tem 27 anos e um histórico de atuação pela Seleção Colombina Sub-17. Com a camisa do seu país, disputou o Sul-Americano Feminino da categoria em 2013 e 2014. Nascida em Apartadó, cidade da Colômbia do departamento de Antioquia, atualmente disputava a Liga Colombiana com o Independiente Medellin.

A atacante já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e fica à disposição da técnica Thaissan Passos para compor a equipe Tricolor.

Ficha técnica

Nome: Maria Helena Hurtado Ortega

Data de Nascimento: 01/01/1997 (27 anos)

Local de Nascimento: Apartadó, Antioquia (COL)

Clubes: Seleção Colombiana Sub-17 (2013 e 2014) e Independiente Medellin (2023-2024)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/colombiana-maria-helena-e-novo-reforco-das-gurias-gremistas/

Colombiana Maria Helena é novo reforço das Gurias Gremistas

2024-09-04