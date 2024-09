Futebol Vini Jr. é indicado à Bola de Ouro; Messi e Cristiano Ronaldo ficam fora da lista

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A cerimônia de premiação acontece no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Foto: Real Madrid/Divulgação A cerimônia de premiação acontece no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. (Foto: Real Madrid/Divulgação) Foto: Real Madrid/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atacante Vinicius Júnior vai representar o Brasil na disputa pela Bola de Ouro do futebol masculino. A lista de 30 nomes foi divulgada nesta quarta-feira (4), pela revista France Football. Entre os brasileiros, além do craque do Real Madrid, Gabi Portilho e Tarciane concorrem ao prêmio entre as mulheres.

Desta vez, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ficaram fora dos candidatos. Essa é a primeira vez desde 2003 que a lista é anunciada sem a presença de ao menos um dos dois. Porém, o brasileiro terá que bater outros craques para ficar com a honraria. Os companheiros de clube, Jude Bellingham e Kylian Mbappé, aparecem junto de Vini Jr. como favoritos ao prêmio. A cerimônia de premiação acontece no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

O Brasil também é destaque na disputa pela Bola de Ouro do futebol feminino. Gabi Portilho, do Corinthians, e Tarciane, do Houston Dash, estão entre os 30 nomes divulgados nesta quarta. A dupla chega à disputa com a motivação da prata olímpica em Paris-2024.

No entanto, elas terão adversárias de peso na disputa pelo prêmio, como a espanhola Alexia Putellas.

Além das indicações no masculino e feminino, o Brasil ganhou destaque em outra categoria. Ex-Girona e recém-contratado pelo Manchester City, Savinho está entre os candidatos ao Troféu Kopa, destinado ao melhor jogador sub-21 da temporada.

O ex-atleta do Atlético-MG tem a concorrência de Pau Cubarsi, do Barcelona, Alejandro Garnacho, do Manchester United, Arda Güler, do Real Madrid, Karim Konaté, do Salzburg, Kobbie Mainoo, do Manchester United, João Neves, do Benfica, Mathys Tel, do Bayern de Munique, Lamine Yamal, do Barcelona, e Warren Zaïre-Emery, do PSG.

Fora das quatro linhas, o Brasil também tem Arthur Elias na luta pelo prêmio de melhor treinador de futebol feminino. Ex-Corinthians e medalha de prata com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos, ele disputa contra Sonia Bompastor, do Chelsea, Jonathan Giraldez, do Washington Spirit, Emma Hayes, do États-Unis, Filipa Patao, do Benfica, e Sarina Wiegman, da Inglaterra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/vini-jr-e-indicado-a-bola-de-ouro-messi-e-cristiano-ronaldo-ficam-fora-da-lista/

Vini Jr. é indicado à Bola de Ouro; Messi e Cristiano Ronaldo ficam fora da lista

2024-09-04