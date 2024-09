Brasil Operação na qual Deolane Bezerra foi presa apura uso de empresas e casas de câmbio para lavar dinheiro de jogos ilegais, diz o Ministério da Justiça

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Foram movimentados, de janeiro de 2019 a maio de 2023, cerca de R$ 3 bilhões. Foto: Divulgação/SSP-SP Foram movimentados, de janeiro de 2019 a maio de 2023, cerca de R$ 3 bilhões. (Foto: Divulgação/SSP-SP) Foto: Divulgação/SSP-SP

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que cerca de R$ 3 bilhões foram movimentados por uma quadrilha que usava empresas de eventos e casas de câmbio para lavar dinheiro de jogos ilegais. O grupo foi alvo da terceira fase da operação “Integration” nessa quarta-feira (4). Foram expedidos 19 mandados de prisão. Entre os presos, estão a advogada e influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra. Entretanto, não foi divulgada qual seria a participação delas nos supostos crimes.

A prisão de Deolane aconteceu em um hotel na região central do Recife (PE); em uma carta divulgada após a prisão, ela nega participação em crimes. Os nomes dos outros alvos não foram divulgados. Também foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão, cumpridos em seis Estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco e São Paulo.

De acordo com o MJSP, a investigação contou com a participação das Polícias Civis dos Estados em que houve cumprimento de mandado e até mesmo da Interpol. Conforme o inquérito, a organização criminosa usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros para lavagem de dinheiro realizada por meio de depósitos e transações bancárias.

Foram movimentados, de janeiro de 2019 a maio de 2023, cerca de R$ 3 bilhões em contas correntes, em aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes dos jogos ilegais. O Ministério da Justiça não informou, no entanto, que jogos são esses.

O dinheiro, segundo o ministério, era lavado por meio de depósitos fracionados em espécie, transações bancárias entre os investigados com saque imediato do montante, compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da compra de centenas de imóveis.

Os investigadores identificaram transações atípicas de pessoas físicas e jurídicas, que indicam indícios de crimes financeiros, sem nenhum suporte para as transações comerciais e financeiras feitas pelo grupo. Além disso, a maioria dos integrantes tem padrão de vida incompatível com a renda e bens declarados.

A investigação iniciou em abril de 2023, a partir da apreensão de R$ 180 mil em espécie em 1º de dezembro de 2022. A operação “Integration” é a terceira fase da operação contra o grupo criminoso. Não foram divulgados detalhes sobre as outras duas fases.

Uma das empresas que está sendo investigada pela operação é uma plataforma de apostas online que patrocina times de futebol das séries A, B e C. Em nota, a empresa disse ter compromisso com a verdade e com o cumprimento de seus deveres legais.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações de vários investigados. Também foi pedida a entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo também de várias pessoas.

Ainda conforme a polícia, foram feitos bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões. Segundo o delegado Renato Rocha, apenas em um local foram encontrados 11 relógios da marca de luxo “Rolex”. Um dos alvos já é considerado foragido da Justiça.

O escritório que defende Deolane e Solange, publicou uma nota nas redes sociais em que diz que a investigação é sigilosa e que a divulgação de detalhes específicos do processo “não só desrespeita o direito à privacidade da investigada, como também pode configurar violação de segredo de Justiça, sujeitando os responsáveis às devidas sanções legais”.

“Ressaltamos que a Dr. Deolane Bezerra tem plena confiança na Justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes, de modo a esclarecer todos os fatos. Além disso, informamos que o corpo jurídico da Dra. Deolane já está tomando todas as providências cabíveis para garantir o respeito ao sigilo processual e para responsabilizar aqueles que, porventura, estejam divulgando informações inverídicas ou confidenciais de forma indevida”, diz a nota.

Por meio de nota, a Esportes da Sorte informou que “ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais”.

“A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia”, diz a nota.

2024-09-04