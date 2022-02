Mundo Coloque senha no WhatsApp e proteja seus dados de invasores

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Na prática, trata-se da chamada “autenticação de dois fatores ou duas etapas”. Foto: Reprodução Na prática, trata-se da chamada “autenticação de dois fatores ou duas etapas”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A quantidade de golpes via WhatsApp aumentou consideravelmente nos últimos anos. E uma das formas mais seguras de não se tornar mais uma vítima dessas fraudes é aprendendo a como colocar senha no aplicativo de mensagens.

Na prática, trata-se da chamada “autenticação de dois fatores ou duas etapas”. O recurso, que é opcional, opera como uma camada extra de segurança e vale a pena ser ativado no seu celular.

A dica é importante para não cair em golpes no mensageiro. Sua implementação dificulta a ação de cibercriminosos que querem roubar ou clonar um perfil no WhatsApp. Para habilitar a verificação, siga os seguintes passo abaixo!

Senha Android

Para começar, abra a tela inicial do WhatsApp e clique nos três pontinhos localizados no canto superior direito da tela, localizado ao lado da lupa.

Em seguida, selecione a opção “Configurações”.

Clique no menu “Conta”.

Então, vá em “Confirmação em duas etapas”.

Toque no botão “Ativar”, localizado na parte inferior central da tela.

Crie um PIN – uma senha de seis dígitos.

Confirme o PIN ao digitá-lo uma segunda vez.

Confirme o seu endereço de e-mail. Caso você esqueça o PIN, ele será utilizado para a recuperação da conta WhatsApp. Feito isso, clique em “Avançar”.

Confirme o seu endereço de e-mail. Então, selecione o botão “Salvar”.

Confira a mensagem de que a confirmação em duas etapas será ativada e toque em “Ok”.

Senha iOS

Acesse o WhatsApp.

Em seguida, clique no ícone “Ajustes”, situado no canto inferior direito da tela.

Depois, vá no menu “Conta”.

Feito isso, selecione a alternativa “Confirmação em duas etapas”.

Aperte “Ativar”.

Crie uma senha de seis dígitos, que também precisará ser digitada duas vezes.

Informe seu endereço de e-mail, caso seja necessário recuperar futuramente o PIN. Ele deverá ser confirmado em seguida.

Para finalizar, toque no botão “Ok” para ativar a autenticação em duas etapas.

Código

O WhatsApp deve deixar de oferecer backup ilimitado no Google Drive para celulares Android. A evidência encontra-se em novas linhas do código do mensageiro, que exibem mensagens como “alteração de backup do Google Drive”, “limite do Google Drive quase cheio” e “limite do Google Drive alcançado”.

A novidade, que ainda não anunciada oficialmente, foi descoberta pelo site especializado WABetaInfo. A mudança pode sinalizar o fim do acordo entre WhatsApp e Google, que introduziu o espaço ilimitado para guardar mensagens no Drive em novembro de 2018.

As linhas de código reveladas na versão beta do mensageiro trazem a inscrição “gdrive_backup_quota”, indicando que existirá uma cota do Google Drive para armazenar backups do WhatsApp de graça. As mensagens não revelam quanto de espaço será reservado para as conversas do app com a mudança. Atualmente, o plano gratuito da nuvem do Google dá direito a 15 GB totais, que são ocupados pelos serviços da empresa, como Google Fotos e Gmail.

