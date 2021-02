Brasil Com 1.167 novas mortes por coronavírus, o Brasil chega a 240.940 vítimas fatais da doença

16 de fevereiro de 2021

Foram notificados ainda 55.271 novos casos de coronavírus.

O Brasil registrou 1.167 novos óbitos devido ao coronavírus nesta terça-feira (16), elevando o total de vítimas fatais da doença no país a 240.940, segundo informação do Ministério da Saúde.

Foram notificados ainda 55.271 novos casos da doença, com o total de infecções confirmadas atingindo 9.921.981, segundo a pasta.

São Paulo ainda é o Estado mais afetado pela doença em números absolutos, atingindo as marcas de 1.927.410 casos e 56.702 mortes.

O Rio de Janeiro é o segundo Estado com mais óbitos contabilizados, com 31.630 mortes. Na segunda-feira (15), representantes da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro informaram a suspensão a partir de quarta-feira da vacinação contra o coronavírus por falta de vacinas.

Na sequência, Minas Gerais tem 16.903 vítimas fatais pela doença, seguido do Estado do Rio Grande do Sul com 11.407 óbitos e o Ceará com 10.850 mortes.

As unidades da Federação com menos óbitos são o Acre (932), Roraima (995), Amapá (1.112), Tocantins (1.458) e Rondônia (2.561).

No Rio Grande do Sul – A Secretaria Estadual da Saúde registrou nesta terça-feira (16), 1.902 novos casos doença e foram confirmados mais 20 óbitos entre os dias 5 e 15 de fevereiro. O total de casos confirmados é de 588.212 e o de óbitos, 11.407. Os recuperados são 562.995 (96% dos casos). A atualização teve ainda 5 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

O Ministério da Saúde ainda contabiliza 8.883.191 pessoas recuperadas da doença e 797.850 pacientes em acompanhamento no País.

Perda de vacinas

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um inquérito para apurar a perda de vacinas contra o coronavírus em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O promotor André Salles Dias Pinto pretende apurar se houve improbidade administrativa e dano moral coletivo no caso.

A Polícia Civil também decidiu abrir um inquérito para apurar as causas que levaram ao estrago de 229 doses de vacina a doença. Segundo fontes ligadas às investigações, até a próxima sexta-feira (19) cinco pessoas foram intimadas para oitiva.

O município ainda não tem previsão de quando vai receber novas doses para a reposição dos 229 imunizantes da CoronaVac perdidos no último fim de semana. A principal preocupação é com os 77 profissionais de saúde que deveriam receber a segunda dose da vacina a partir de terça-feira (16).

Uma reunião entre a prefeitura e o governo do Estado para tratar do assunto estava prevista para as 11h, mas o encontro não ocorreu. A prefeitura aguarda resposta do governo sobre uma reposição das doses.

“Nós procuramos o Fabrício (Simões), presidente (regional do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais), que entrou em contato com a Secretaria de Governo. (A pasta) informou que vão ser repostas essas doses, mas que, provavelmente, elas virão nas próximas remessas que vão vir. Pedimos prioridade”, disse o secretário municipal de Saúde de Igarapé, Leonardo Barberá.

As 229 doses de vacina foram perdidas após uma pane elétrica em um refrigerador da Policlínica de Igarapé, onde elas estavam armazenadas. O problema ocorreu no fim de semana, mas só foi descoberto na manhã da segunda-feira (15), quando uma funcionária da unidade chegou ao local.

A temperatura do equipamento estava em 36ºC, enquanto o permitido para a CoronaVac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, é de 2ºC a 8ºC.

