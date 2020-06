Com 1.473 mortes por coronavírus em 24 horas, o Brasil bate novo recorde e ultrapassa a Itália no número de óbitos. Os casos no País já são 614.941

O número casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu para 614.941 e o total de mortes chega a 34.021. Nas últimas 24 horas, em novo recorde, foram contabilizados 1.473 óbitos, de acordo com os dados divulgados na noite desta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. Agora, o Brasil passou a Itália e ocupa a terceira posição no ranking de países com o maior número de mortes causadas pela Covid-19.

No último balanço do governo ontem, o total de infectados chegava a 584.016, com 32.548 mortes confirmadas no País.

A Itália, que foi um dos epicentros da pandemia na Europa tem 33.689 mortos. Na frente do Brasil estão Reino Unido (39.987) e Estados Unidos (107.685).