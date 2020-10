Rio Grande do Sul Com 2.791 novos casos e mais 30 óbitos, Covid-19 chega a 100% dos municípios do RS

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (29) 2.791 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 30 óbitos, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde). O total de casos é de 243.402, e o de óbitos, 5.729. Os recuperados são 226.195 (93% dos casos). Com a identificação de quatro casos em Garruchos, único município onde ainda não havia chegado o coronavírus, agora o Estado tem registros em 100% do território.

Entre os óbitos divulgados, três ocorreram entre agosto e setembro e somente agora tiveram a notificação preenchida no sistema de notificação. Os demais são de datas entre os dias 10 e 29 de outubro.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Campo Bom (homem, 63 anos);

Canoas (homem, 66 anos);

Canoas (mulher, 63 anos);

Caxias do Sul (mulher, 69 anos);

Dois Irmãos (mulher, 72 anos);

Erechim (mulher, 72 anos);

Estância Velha (homem, 52 anos);

Estância Velha (homem, 71 anos);

Estância Velha (mulher, 92 anos);

Guaíba (homem, 67 anos);

Nova Santa Rita (homem, 73 anos);

Osório (homem, 87 anos);

Passo Fundo (homem, 70 anos);

Passo Fundo (homem, 91 anos);

Pelotas (mulher, 64 anos);

Pelotas (mulher, 68 anos);

Portão (homem, 73 anos);

Porto Alegre (mulher, 76 anos);

Porto Alegre (homem, 76 anos);

Porto Alegre (mulher, 87 anos);

Porto Alegre (mulher, 64 anos);

Porto Alegre (mulher, 76 anos);

Porto Alegre (homem, 95 anos);

Santa Bárbara do Sul (mulher, 90 anos);

Santa Maria (homem, 74 anos);

São Sebastião do Caí (homem, 59 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 80 anos);

Selbach (homem, 65 anos);

Três de Maio (mulher, 69 anos);

Tucunduva (homem, 85 anos).

A atualização teve ainda 83 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Agudo – 1

Alecrim – 1

Alegrete – 2

Almirante Tamandaré do Sul – 1

Alto Feliz – 1

Alvorada – 101

Antônio Prado – 9

Arambaré – 1

Arroio do Meio – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) October 29, 2020

Permanência de leitos

Ainda na quarta-feira (28) a secretária da Saúde do Estado, Arita Bergmann, e a secretária-adjunta da Saúde, Aglaé Regina da Silva, participaram de uma assembleia do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) onde o tema foi a habilitação de leitos de UTI Covid-19 pelo Ministério da Saúde e sua permanência na rede de atendimento, como legado dos planos de contingência estaduais, foi debatida durante a reunião.

A proposta é de que o Conass formalize para o Ministério da Saúde a necessidade de prorrogação automática da habilitação dos leitos de UTI Covid-19. “Devido à instabilidade do número de casos de coronavírus nesta pandemia, não temos definição da possibilidade de fechamento de leitos”, afirmou Arita, que também solicitou um apoio do Programa Todos pela Saúde para a implementação da vacinação contra a Covid-19, em todo o País.

Vacinação prorrogada

Em consequência da baixa cobertura da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite no Estado, a Secretaria da Saúde decidiu prorrogar o prazo da estratégia até 21 de novembro. Nesta data, também será realizado um segundo Dia D de mobilização, um sábado em que os postos de saúde e as casas de vacina ficarão excepcionalmente abertos para estimular e facilitar às famílias o acesso à imunização contra a pólio das crianças menores de cinco anos. A Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos foi igualmente prorrogada.

Até o início da tarde desta quinta-feira (29), o Rio Grande do Sul havia registrado a aplicação de 286.403 doses da vacina contra a Poliomielite em crianças de até 5 anos, o que corresponde a 54,1% da faixa etária abrangida pela Campanha. A marca está ainda longe da meta de imunizar 95% dessas crianças.

