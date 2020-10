Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre investe R$ 580 mil no projeto Adote um Escritor

29 de outubro de 2020

O lançamento do projeto ocorreu por meio de uma live

A prefeitura de Porto Alegre lançou, nesta quinta-feira (29), a edição 2020 do projeto Adote um Escritor, que terá um investimento de pelo menos R$ 580 mil. Neste ano, a interação entre alunos e autores será de forma virtual.

O Adote é realizado em toda a rede pública estatal do município desde 2002, beneficiando aproximadamente 46 mil alunos. Foram pré-selecionados 105 autores e seis editoras. As escolas receberão a lista para escolherem aqueles que desejam trabalhar com os alunos.

Os autores gravarão um vídeo de 20 minutos, que será colocado à disposição na Córtex e outras plataformas. Ainda haverá um dia para a interação virtual em uma plataforma pública entre autor e estudantes.

O lançamento ocorreu em uma live com a participação dos secretários municipais de Educação, Adriano Naves de Brito, da adjunta pasta, Iara Wortmann, e de Cultura, Luciano Alabarse, além do técnico em cultura Alvaro Santi e do professor de literatura Sergius Gonzaga.

O Adote um Escritor tem uma longa trajetória na Secretaria de Educação. Em 2017, o projeto sofreu alterações. Agora, são os escritores que se colocam à disposição, e essas candidaturas vão para as escolas, que adotam os autores, trabalham a obra do escolhido, e os alunos leem os livros. Em seguida, ocorre a conversa com o autor. As escolas adquirem livros das editoras participantes e também outros livros para reforçar os acervos das instituições.

Todas as escolas de ensino fundamental e muitas de educação infantil já contam com bibliotecas. Os recursos do programa serão investidos também no pagamento dos cachês dos escritores.

