Porto Alegre Com 51 novas confirmações, saltam para 74 os casos confirmados da variante ômicron do coronavírus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Amostras foram foram coletadas aleatoriamente em testes de laboratórios particulares. (Foto: EBC)

A análise detalhada de amostras aleatórias de laboratórios particulares de Porto Alegre permitiu à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) confirmar mais 51 casos da variante ômicron do coronavírus. Com isso, o número de casos da nova cepa na capital gaúcha subiu para 74, já com transmissão comunitária. Os primeiros casos foram notificados no começo deste mês.

De acordo com o diretor da Divisão de Vigilância Sanitária (DVS), Fernando Ritter, o resultado corrobora o que a ciência vem afirmando desde a descoberta dessa variante: o alto grau de transmissibilidade e a certeza de que a melhor forma de prevenir a infecção é manter as medidas preventivas.

“Diante de qualquer sintoma, a recomendação é manter-se isolado, evitando comparecimento a qualquer aglomeração, especialmente nesta época, de comemoração da virada do ano”, prossegue o gestor. “Precisamos lembrar que as medidas adotadas agora terão reflexo em 15 dias.”

O atendimento a pacientes sintomáticos e contatos de casos confirmados é feito em mais de 130 postos de saúde da capital gaúcha, que encaminham para testagem se for necessário. Os endereços e horários de atendimento podem ser conferidos no site prefeitura.poa.br.

Protocolo para quem chega

A oferta de testagem para covid para viajantes que desembarcam de viagens procedentes de fora do Rio Grande do Sul foi retomada em Porto Alegre no dia 1º de dezembro. O objetivo é identificar a circulação de novas cepas do coronavírus na cidade.

Em menos de um mês, cerca de 300 pessoas preencheram um formulário específico. Dessas, 135 realizaram a testagem e seis apresentaram resultado positivo, sendo dois para a variante ômicron e dois para a delta.

Com a confirmação de que já ocorre transmissão comunitária da ômicron, a partir desta segunda-feira (3) a oferta de testagem será mantida somente para pacientes sintomáticos e pessoas em contato com casos confirmados, conforme recomendado em protocolos nacionais, estaduais e municipais. A orientação é de que busquem atendimento nos postos de saúde.

Preocupação internacional

Em âmbito internacional, a ômicron já está presente em mais de 100 países e continua a se propagar rapidamente, duplicando o número de casos em dois a três dias. A informação é da Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera o avanço como “exponencial”.

Dados procedentes de focos de contágio na África do Sul, Reino Unido e Dinamarca indicam menor risco de hospitalização em pacientes que contraíram a nova cepa, em comparação com os que foram infectados com a variante delta, por exemplo.

A OMS observa, no entanto, que a compreensão dessa variante tem evoluído à medida que mais evidências ficam disponíveis à comunidade científica. E que, por esse motivo, tem analisado os dados com a máxima prudência.

(Marcello Campos)

