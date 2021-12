Polícia Traficantes são presos transportando mais de dois mil comprimidos de ecstasy em Santa Maria

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os homens possuíam diversos antecedentes criminais, inclusive por homicídio doloso. Foto: PRF/Divulgação Os homens possuíam diversos antecedentes criminais, inclusive por homicídio doloso. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta quinta-feira (30), na BR-158 em Santa Maria, na Região Central do Estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois criminosos transportando 2.246 comprimidos de ecstasy.

Em ação de combate ao crime, os policiais rodoviários abordaram um Peugeot 207 com placas de Julio de Castilhos. No veículo estavam dois homens, o motorista, de 24 anos, e o passageiro, de 29 anos, ambos naturais de Tupanciretã. Ao vistoriar o carro, sobre o banco traseiro foi encontrada uma sacola plástica com diversos pacotes contendo comprimidos de ecstasy, que totalizaram a quantidade de 2.246 unidades.

Os ocupantes possuíam diversos antecedentes criminais, inclusive por homicídio doloso, e afirmaram aos agentes que pegaram as drogas em Porto Alegre para levá-las a Tupanciretã, onde eles mesmos as venderiam. Os traficantes foram presos e encaminhados à polícia judiciária local, juntamente com o veículo e as drogas apreendidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia