Tecnologia Com a chegada da tecnologia 5G, as operadoras de telefonia já anunciam promoções de smartphones, além de planos mais baratos

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

O uso do 5G só estará disponível em alguns aparelhos, mesmo com a adaptação das novas antenas. (Foto: Reprodução)

Mesmo com a adaptação das novas antenas, o uso do 5G só estará disponível em alguns aparelhos. Para aproveitar a oportunidade, as operadoras de telefonia já anunciam promoções de smartphones, além de planos mais baratos. A TIM, por exemplo, tem investido em ofertas com as fabricantes, associadas aos planos da operadora, para que os aparelhos saiam a um preço menor, caso o cliente opte pelos planos oferecidos.

“Hoje, cerca de 70% dos modelos disponíveis na TIM para comercialização já suportam a rede 5G, sendo que 14 são compatíveis com a tecnologia 5G Standalone, o 5G puro: Samsung: Galaxy Z Flip 3, Galaxy Fold 3, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A73 5G, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra Motorola: Moto G200, Edge 20, Edge 30, Edge 30 Pro, Moto G82”, informou a empresa.

Já a Vivo destacou que iniciou, no dia 6, a ativação de sua rede 5G na faixa de 3,5GHz em Brasília, de acordo com o cronograma e diretrizes do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaisipi). O grupo, junto com a Anatel, é responsável pela liberação de uso desta frequência.

A operadora informa que toda a infraestrutura montada permitirá que a rede tenha velocidades similares ao tráfego registrado em acessos fixos de fibra. Para usar o 5G da Vivo, basta ter um plano móvel da operadora e um aparelho compatível com a tecnologia. Os clientes com chip 4G já têm acesso ao 5G, sem necessidade de alteração em contrato. Nas regiões com cobertura, a conexão será automática e dessa forma o ícone 5G aparecerá na tela do aparelho. Ao todo, são 47 aparelhos homologados compatíveis nas frequências de 3,5GHz e 2,3GHz.

A Claro também não fará alteração de contrato do cliente para a adoção do 5G. Qualquer consumidor com plano ativo, aparelho compatível e em área com cobertura pela tecnologia pode ter acesso a tecnologia sem necessidade de mudar de plano ou de chip.

“Atualmente, 70% dos aparelhos vendidos pela Claro são compatíveis com o 5G+. E, por ter saído na frente no oferecimento do 5G DSS, a Claro possui hoje mais de 2 milhões de smartphones compatíveis em operação, o que representa 4% de sua base, liderando a adoção da tecnologia no país em volume de dispositivos, conforme informações disponibilizadas pela Anatel”, afirmou a operadora em nota.

Questionada, a Oi não respondeu à reportagem até o fechamento da edição. A TIM informou que cerca de 70% dos modelos disponíveis na operadora para comercialização já suportam a rede 5G.

