Esporte Com a entrada de Weverton, todos os 26 convocados do Brasil jogaram na Copa do Catar

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Substituição de Alisson por Weverton no final do segundo tempo confirmou a participação de todos os convocados (Foto: Lucas Figueredo/CBF)

Com a classificação para as quartas de final do Copa, aos 36 minutos do segundo tempo, o técnico Tite resolveu fazer uma mudança no gol do time brasileiro. Alisson deu lugar a Weverton e assim confirmou que todos os 26 jogadores convocados participaram dos jogos na Copa do Mundo do Catar. A Seleção Brasileira venceu a Coréia do Sul por 4 a 1, nesta segunda-feira (05), no estádio 974.

Das quatro partidas que o Brasil jogou até agora no Mundial, Marquinhos, Raphinha e Rodrygo entraram em todas as partidas. Alisson, Casemiro, Éder Militão, Fred, G. Martinelli, G. Jesus, Paquetá, Richarlison, Thiago Silva, Vinicius Jr participaram de três jogos pelo Brasil na Copa.

Alex Telles, Alex Sandro, Antony, Bremer, Bruno Guimarães, Daniel Alves, Danilo, Neymar participaram de dois jogos. E participaram apenas um jogo Éderson, Everton Ribeiro, Fabinho, Pedro, Weverton.

O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (09), contra a Croácia, às 12h (horário de Brasília), válido pelas quartas de final do Mundial, no estádio Cidade da Educação.

