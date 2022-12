Inter Depois de três semanas do término do Brasileirão, o Inter não fechou nenhuma negociação para 2023

6 de dezembro de 2022

O Colorado evita dar qualquer informação sobre negociações, mas considera o grupo atual qualificado

Após terminar o Brasileirão em grande fase, o Inter não anunciou nenhuma negociação para acrescentar em seu elenco para a temporada de 2023. Por outro lado também não perdeu nenhum jogador do elenco de 2022 até o momento. Com o final da Copa do Mundo, o clube gaúcho deve aumentar a velocidade e se mexer no mercado do futebol.

A ideia dos diretores colorados é entregar ao técnico Mano Menezes um grupo já encaminhado, com os respectivos reforços. A pré-temporada do Inter começa no dia 14 de dezembro e como até o momento não foi anunciado nenhum reforço, a tendência é que o objetivo dos dirigentes não será alcançado.

Como nas últimas janelas o clube se deu muito bem em algumas contratações, a ideia é se espelhar e tentar reproduzir os bons negócios. Único problema que o Inter deve prestar atenção é que na temporada de 2023 a janela de transferência fica aberta entre 11 de janeiro a 4 de abril.

Vale lembrar que a Copa Libertadores da América se inicia nos primeiros dias de abril. Se o “Clube do Povo” demorar em suas contratações pode correr o risco de não ter um elenco preparado para o início da competição continental. Outro ponto importante é que o Gauchão começa em janeiro, no dia 21, competição que o torcedor colorado não comemora desde 2016.

