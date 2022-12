Grêmio Grêmio fecha com Bruno Uvini, ex-zagueiro do São Paulo e Santos

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Uvini estava no Tokyo, do Japão, mas não atua desde outubro de 2021 Foto: Reprodução/Internet Uvini estava no Tokyo, do Japão, mas não atua desde outubro de 2021 (Foto: Reprodução/Internet) Foto: Reprodução/Internet

Sem a confirmação ou não da renovação com Kannemann, o Grêmio acertou a contratação de um novo defensor. Se trata do zagueiro Bruno Uvini, que tem passagens pelo São Paulo, Santos, Napoli e Tokyo. O jogador estava livre no mercado e não atua desde outubro de 2021.

O defensor irá assinar o contrato por um ano com o clube gaúcho. Uvini estava no Tokyo, do Japão, mas não joga desde o ano passado. Antes de chegar no time japonês, o zagueiro teve passagens por Al Ittihad e Al Nassr.

Atualmente no elenco do Grêmio existem três defensores: Pedro Geromel, Bruno Alves e Natã. Os dirigentes gremistas ainda tentam resolver as negociações com o argentino Kannemann, mas o negócio está travado.

