Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

O volante Rodrigo Dourado participou da primeira parte do treinamento, dando sequência aos trabalhos de recuperação. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Depois de dois meses de trabalhos físicos individualizados no CT Parque Gigante, o Inter iniciou um novo estágio de preparação nesta terça-feira (14). O grupo encarou a manhã gelada de Porto Alegre e fez trabalhos com bola, orientados pelo técnico Eduardo Coudet. A primeira parte foi em campo reduzido, e o grupo trabalhou troca de passes. Depois, os jogadores de ataque treinaram finalização, enquanto a defesa realizava atividades específicas.

Além dos novos treinos, a novidade do dia ficou por conta da presença do volante Rodrigo Dourado, que participou da primeira parte do treinamento, dando sequência aos trabalhos de recuperação que vem realizando junto da preparação física.

O grupo colorado volta a treinar na manhã desta quarta-feira (15). O primeiro jogo do retorno do Campeonato Gaúcho deve ser na próxima semana, diante do Grêmio, no estádio Beira-Rio.

Contrato de Rodinei

O Inter informou nesta terça que entrou em acordo com o Flamengo para prorrogar o empréstimo do lateral-direito Rodinei. Por conta do avanço da atual temporada para o ano que vem, o novo vínculo do atleta foi estendido até o final de maio de 2021, mantendo os mesmos moldes do que já havia sido contratado.

“Muito feliz pela permanência. Me senti super bem aqui no Clube e é importante estar à disposição pelo menos até a conclusão da temporada. Nosso foco agora é em finalizar bem a preparação para retomar a temporada e ir em busca dos nossos objetivos”, disse Rodinei.

Contratado no início do ano, Rodinei fez nove jogos com a camisa colorada. Antes do Inter, disputou 160 partidas pelo Flamengo, sendo campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

