Esporte D’Alessandro participa de ação solidária em instituições participantes do Lance do Craque

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







D’Ale entregou donativos, como alimentos, kits de higiene e produtos de limpeza, aos locais visitados. (Foto: Lance de Craque/Divulgação)

O camisa 10 colorado, D’Alessandro, participou, no fim de semana, de uma ação solidária visitando e entregando doações às instituições participantes do Lance de Craque, projeto do qual é embaixador.

D’Ale entregou donativos, como alimentos, kits de higiene e produtos de limpeza, aos locais visitados. Ao todo, quatro instituições receberam os materiais. Nas próximas semanas, outras 14 entidades receberão, em espécie, o mesmo valor destinado em produtos às já beneficiadas no fim de semana.

A ação coletiva também contou com o suporte da Seleção do Bem, iniciativa do também ídolo colorado Dunga, que viabilizou duas toneladas de alimentos, e do atacante colorado Thiago Galhardo, que doou ao Lance de Craque parte da receita gerada em uma live que organizou no dia 7 de junho.

Jovem promessa

Mesmo com o orçamento limitado, o Inter segue em busca de reforços para o retorno das competições. Desde março, o colorado vem acompanhando o desempenho do jovem de 16 anos, Danilo, do Mirassol-SP.

Danilo é o atleta mais jovem do Paulistão 2020 e subiu para o profissional do Mirassol nesta temporada. No ano, fez cinco jogos pela Copa São Paulo, deu uma assistência, mas não marcou nenhum gol.

De acordo com informações divulgadas pelo UOL Esportes, o Inter chegou a oferecer 600 mil reais pelo atleta em março deste ano, mas as negociações não se desenvolveram em função da pandemia do novo coronavírus e a interrupção do futebol.

De olho na jovem promessa, também estão outros clubes brasileiros, como Cruzeiro, Fluminense e Flamengo. A diretoria do Mirassol nega qualquer contato oficial, mas já estuda as melhores oportunidades de negócio, e deve encaminhar a saída do jovem após o Paulistão.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte