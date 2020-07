Esporte Cristiano Ronaldo faz muito gol de pênalti? Veja as estatísticas dele e compare com números de Messi

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Ao todo, o português converteu todos os pênaltis que bateu até agora na liga. (Foto: Reprodução)

No último sábado (11), a Juventus buscou um empate por 2 a 2 com a Atalanta graças a dois gols de pênalti de Cristiano Ronaldo.

Com os dois tentos da marca da cal, Ronaldo chegou a 11 penalidades convertidas de forma consecutiva no Italiano 2019/20, um recorde em uma mesma temporada de Serie A (empatado com Baggio, em 1997/98, pelo Bologna).

Ao todo, o português converteu todos os pênaltis que bateu até agora na liga, com um ótimo aproveitamento de 100%.

Mas, afinal, qual a porcentagem de gols de penalidade máxima no total da carreira do astro?

Ao todo, CR7 soma 732 gols em sua carreira profissional, somando todas as equipes pelas quais passou e também seleção portuguesa.

Destes, 125 foram feitos da marca do pênalti – ou seja, 17,1%.

Ao todo, o craque já bateu 156 tiros penais na carreira (contando tanto tempo normal quanto disputas de pênalti), convertendo 130.

Isso dá um aproveitamento excelente de 83%.

E para quem gosta da eterna briga entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, é fato que o argentino fez menos tentos de pênalti na carreira.

O jogador do Barcelona tem exatos 700 tentos oficiais por clube e seleção, dos quais 89 foram de pênalti.

Messi, portanto, fez 12,7% dos gols de sua carreira chutando da marca da cal, menos que os 17,1% de Ronaldo.

Vale ainda lembrar que, com as bolas na rede de sábado, CR7 chegou a 28 tentos na Serie A, sua melhor marca em uma liga nacional desde os 35 pelo Real Madrid em LaLiga 2015/16.

O português anotou em seis jogos seguidos do Italiano, e contabiliza 17 comemorações nas últimas 18 partidas.

Artilharia

Com os tentos no jogo de sábado, o português chegou a 28 na atual edição da Serie A, sendo o vice-artilheiro do certame, atrás só de Ciro Immobile, da Lazio, que tem um gol a mais.

Restando seis jogos para a “Velha Senhora”, o craque tem chance real de bater uma marca que já dura 86 anos no time de Turim.

Até hoje, o jogador da Juve que mais fez gols em uma mesma edição de Serie A foi o lendário Felice Borel, na longíqua temporada 1933/34.

Desde então, ninguém nunca conseguir sequer igualar a marca do ex-centroavante da seleção italiana.

Quem chegou mais perto foi John Hansen, outro ídolo histórico da equipe alvinegra, em 1951/52. Na ocasião, ele anotou 30 gols.

Cristiano, portanto, precisa de mais quatro bolas na rede para igualar Borel, e cinco para ser recordista de forma isolada.

Vale citar, porém, que Borel alcançou suas marcas espetacular com menos jogos do que Ronaldo tem chance de disputar, já que a temporada 1933/34, contou com 18 times e 34 partidas. Hansen, por sua vez, jogou em “condições de igualdade” com o luso, já que a Serie A de 1951/52 contou com 20 times e 38 duelos, assim como hoje. Desde que foi contratado pela Juventus, na temporada 2018/19, CR7 soma 60 gols em 83 partidas. Se forem levados em conta só jogos do Italiano, ele computa 59 tentos em 69 ocasiões.

