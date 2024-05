Esporte Ronaldo se declara ao Cruzeiro em carta de despedida: “Nunca sairá do meu coração”

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Ronaldo chegou ao Cruzeiro em 2022 e pegou o clube na Série B do futebol Brasileiro. (Foto: Reprodução)

O ex-jogador e agora empresário Ronaldo Fenômeno publicou uma carta de despedida ao Cruzeiro. Ele acertou a venda da SAF do clube mineiro ao empresário Pedro Lourenço. Com fotos dos momentos vividos desde a compra, em 2021, Ronaldo relembrou a trajetória dele na gestão no clube e se declarou ao Cruzeiro.

No texto, Ronaldo explicou motivos que o fizeram querer vender sua participação no clube. O ex-jogador enfatizou a melhora nas condições do Cruzeiro, sobretudo, financeiramente. “Assumi um compromisso com vocês e ainda que, paralelamente, minha vida pessoal e profissional tenha me apresentado novos desafios, caminhos e chamados, segui firme no que me propus a entregar aqui. Somente depois de cumprir a missão é que me permiti tomar essa decisão difícil, mas necessária – sobretudo por impactar a vida de milhões de pessoas”, contou.

A gestão de Ronaldo durou dois anos e quatro meses. Ele comprou 90% do clube em 2021 por R$ 400 milhões e considera que “cumpriu o objetivo”. “Posso dizer com orgulho que abrimos as portas que estavam quase fechando e outras que nem existiam. O estado terminal em que assumi o clube é página virada. O time desacreditado, invisibilizado, com o programa de sócio-torcedor abandonado e CTs deteriorados, ficou no passado”, avalia Ronaldo.

Elogios a sucessor

O ex-jogador aproveitou para elogiar Pedro Lourenço, novo dono da SAF. Ele é dono da rede Supermercados BH, que já investia no clube como patrocinador. “Chegou o momento de passar o bastão. Não pra qualquer pessoa, não por qualquer dinheiro nem por qualquer razão. Não sem me importar com o futuro do clube, não sem ouvir vocês, não sem a certeza de que não há ninguém melhor e mais apaixonado que o meu sucessor para liderar novos capítulos de prosperidade na história do nosso gigante”, continua o texto.

Revelado pelo Cruzeiro em 1993, Ronaldo afirmou que continuará no Conselho de Administração. Ele finalizou a carta com uma declaração de amor ao clube e um agradecimento. “Sairei oficialmente do controle da SAF, mas do meu coração o Cruzeiro nunca saiu e nunca sairá”, concluiu.

Valladolid

O próximo passo de Ronaldo é se desfazer do Valladolid e abandonar a carreira como empresário do mundo da bola. “Minha resposta vai ser curta: o Valladolid é o próximo. (…) Eu vou tirar esse restinho de vida sabático”, disse Ronaldo.

O ex-atleta comanda 72% das ações do time espanhol. Antes eram 51%, no entanto, ele comprou mais 21% em 2018. Todavia, a relação com os torcedores europeus também não é das melhores.

Ele já enfrentou algumas crises no Valladolid. Mais recentemente, aliás, os torcedores fizeram uma manifestação contra a situação do clube, na segunda divisão. A torcida, afinal, questiona também a decisão de manter o técnico Paulo Pezzolano, que também passou pelo Cruzeiro.

