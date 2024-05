Esporte Jornais comparam Vini Jr. com Cristiano Ronaldo após jogo pela semifinal da Champions

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Atacante chegou a 80 gols pelo Real Madrid e se torna o 2º maior artilheiro brasileiro do clube. (Foto: Reprodução/Instagram)

A estrela de Vinícius Júnior segue brilhando nos gramados europeus. O camisa 7 do Real Madrid garantiu o empate contra o Bayern de Munique, pela semifinal da Champions League, ao marcar dois gols, alcançando marcas pelos merengues.

E os jornais espanhóis não pouparam elogios para exaltar o brasileiro, que chegou a 21 gols em 34 jogos na temporada atual. O Marca destacou o atacante “salvando a noite” e relembrou dos tempos de Cristiano Ronaldo, comparando Vini à lenda portuguesa do clube.

“Vinicius fez o que Cristiano fazia. Salvou a noite de Munique com dois gols e deixa a eliminatória viva para o Santiago Bernabéu”, escreveu sobre a partida da Champions League.

Já o AS afirmou que “não há inferno” para o camisa 7, que “levantou o Real Madrid” na partida em Munique. “Vinicius era outra coisa, um demônio. O Bayern não teve as ferramentas para o travar e suspeita que as coisas vão piorar ainda mais no Bernabéu”, apontou.

O periódico também fez uma comparação entre Vini Jr. e Cristiano Ronaldo. “Tudo parece correr bem para o jovem brasileiro que a cada dia mais parece um jogador que fez história no Real Madrid: Cristiano”, disse o jornal, após o gol em que Vini marcou contra o Sevilla. Há uma semelhança entre o lance e um gol de CR7 contra o Osasuna quando o time também era treinado por Ancelotti.

O próprio Real Madrid fez a comparação em suas redes sociais, em mais de um lance de gol semelhante: subindo do lado esquerdo para o meio do ataque e um chute forte de perna direita. O lance de CR7 foi executado contra o Galatasaray, em Istambul, pela Champions League. Vini e CR7 nunca jogaram juntos, já que o português foi para a Juventus no ano de chegada do brasileiro.

Ronaldo Fenômeno

Em seis temporadas, Vini Jr chegou ao 20º gol na Liga dos Campeões e 80 pelo clube, se tornando o segundo maior artilheiro brasileiro, 24 a menos de Ronaldo Fenômeno, número um no ranking. Em entrevista à TNT Sports, o atacante comemorou a conquista e se comparou ao ex-jogador.

“É uma honra, porque de onde eu saí é muito difícil chegar aqui, então sempre falo que eu já sou um vencedor por estar aqui, jogando com os melhores jogadores do mundo, rodeado de pessoas do bem. E eu fico muito feliz de poder fazer gol com o Real Madrid, fazer jogos e bater as metas, principalmente do Ronaldo, que é um ídolo pra mim, que eu só via pela televisão e hoje me dá muitos conselhos. Eu fico muito feliz por isso, porque ele é um fenômeno. Então se eu tô chegando perto dele, eu tô evoluindo e caminhando pra fazer uma grande história neste clube”, declarou Vini Jr..

Real Madrid e Bayern de Munique vão se enfrentar pela volta da semifinal na próxima quarta-feira (8), no Santiago Bernábeu. Com o empate, ambas as equipes precisam de apenas uma vitória para avançar à final.

“Fico muito feliz de seguir evoluindo, fazendo gols importantes com essa camisa, que é a maior do mundo. Tenho que seguir pouco a pouco, porque estou apenas começando. Quero fazer muitos mais gols por esse clube. Com o Real Madrid sempre é possível e vamos pro Bernabéu, que a gente sabe que os 90 minutos lá são longos”, finalizou o jogador brasileiro.

