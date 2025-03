Esporte Com a presença da medalhista olímpica Rayssa Leal, Porto Alegre sedia STU Pro Tour a partir desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A competição ocorre de 21 a 30 de março na pista da Orla do Guaíba, a maior da América Latina. Foto: Alex Rocha/PMPA A competição ocorre de 21 a 30 de março na pista da Orla do Guaíba, a maior da América Latina. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Rayssa Leal inicia a temporada de competições de 2025 no STU (Skate Total Urbe) Pro Tour de Porto Alegre. Como a prova abre o calendário do esporte, diversos atletas internacionais vão marcar presença. A competição ocorre de 21 a 30 de março na pista da Orla do Guaíba, a maior da América Latina.

“Fico muito feliz em iniciar meu calendário de competições do ano no STU Pro Tour, em Porto Alegre. É sempre uma alegria competir no Brasil e contar com a energia incrível do público. E esta edição está ainda mais especial, já que teremos as presenças de algumas skatistas de fora”, disse a medalhista olímpica.

Esta é a quarta vez que Porto Alegre sedia o campeonato, sendo a primeira no formato internacional. As disputas ocorrerão nas modalidades street, park, mini ramp e vert. Realizado em cinco metrópoles mundiais, o STU tem na capital gaúcha a sua parada inicial.

Rayssa não conseguiu participar da etapa de Porto Alegre do STU em 2024. “No ano passado, não competi tanto no Brasil. Foi um ano muito corrido. Acredito que o STU vai abrir mais as portas para quem é de fora e para mostrarmos o nível que o skate brasileiro tem”, disse a medalhista olímpica.

A skatista quebrou um recorde para o esporte olímpico mundial. Prata em Tóquio 2021 com 13 anos, ela voltou ao pódio em Paris com a medalha de bronze conquistada com apenas 16 anos, seis meses e 24 dias, se tornando a mais jovem da história, entre homens e mulheres, a ir ao pódio em duas Olimpíadas diferentes.

Ela quebrou a marca que era de Dorothy Poynton-Hill, dos EUA, que conseguiu prata em Amsterdã 1928, e foi ouro em Los Angeles 1932, quando tinha 17 anos e 26 dias.

Entre as estrelas do esporte, além de Rayssa, também participam os atletas brasileiros Pedro Barros, Augusto Akio e Gabi Mazetto, o argentino Matias dell Olio, a holandesa Keet Oldenbeuving, e o paraskatista Vini Sardi.

O acesso às arquibancadas livres do STU é gratuito, mediante retirada de ingresso neste link. O ticket é válido para as modalidades street e park, conforme disponibilidade de lugar. Também há a opção de ingressos pagos, em arquibancada exclusiva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/com-a-presenca-da-medalhista-olimpica-rayssa-leal-porto-alegre-sedia-stu-pro-tour-a-partir-desta-sexta-feira/

Com a presença da medalhista olímpica Rayssa Leal, Porto Alegre sedia STU Pro Tour a partir desta sexta-feira

2025-03-19