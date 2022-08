Saúde Com a presença de candidatos políticos, fórum debate melhorias na assistência médica no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Diversos painéis abordaram questões como as mudanças nas relações de trabalho, a judicialização da saúde e as principais tendências em tecnologia como aliada da Medicina. Foto: O Sul Foto: O Sul

O futuro da saúde no estado foi pauta de discussão nesta quinta-feira (18) no Fórum Pró-Desenvolvimento da Saúde RS, promovido pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), em Porto Alegre (RS). O evento reuniu autoridades, médicos, gestores, profissionais da saúde e candidatos para debater ações de melhoria na assistência médica da população.

Diversos painéis abordaram questões como as mudanças nas relações de trabalho, a judicialização da saúde e as principais tendências em tecnologia como aliada da Medicina. Para o presidente da entidade, Marcos Rovinski, o encontro é uma oportunidade de estabelecer compromissos pela saúde:

“Precisamos falar sobre alguns desafios, como a necessidade de planos de carreira para os médicos como política de fixação desses profissionais nas regiões mais afastadas, onde hoje não há condições de assistência nem remuneração adequada. Afinal, a precarização do trabalho médico acaba ocasionando a precarização do atendimento às pessoas”, ressalta.

Um dos assuntos mais aguardados do Fórum foi as perspectivas para o Sistema Único de Saúde e as suas formas de financiamento para garantir a gratuidade do atendimento a todos. “Agora é o momento ideal para avaliar como vamos manter os princípios do SUS e propor soluções para aprimorar os serviços. Temos aqui pessoas com poder decisório, que, a partir da indução de ideias, podem construir ações de impacto lá na ponta, para todos os cidadãos”, explicou Marcelo Matias, vice-presidente do Simers e mediador do painel sobre o tema.

No encerramento, os candidatos ao governo do Estado apresentarão suas propostas para a área e os diretores do Simers terão a oportunidade de questionar os políticos sobre os “Compromissos pela Saúde” – projeto do sindicato que reúne proposições e demandas da categoria.

