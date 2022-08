Saúde Câncer de mama: medicamento da AstraZeneca é mais eficaz que quimioterapia

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Fármaco Enhertu conseguiu aumentar o tempo de sobrevida de pessoas com câncer de mama. Foto: Angiola Harry/Unsplash Fármaco Enhertu conseguiu aumentar o tempo de sobrevida de pessoas com câncer de mama. (Foto: Angiola Harry/Unsplash) Foto: Angiola Harry/Unsplash

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última segunda-feira (15), a AstraZeneca anunciou os dados de seu medicamento, Enhertu, no combate ao câncer de mama. Conforme aponta o relatório divulgado, a eficácia pode superar a quimioterapia. A farmacêutica também destaca que o perfil de segurança do remédio foi consistente com os ensaios clínicos anteriores, sem novas preocupações identificadas.

De acordo com o relatório, o fármaco Enhertu conseguiu aumentar o tempo de sobrevida de pessoas com câncer de mama (o que significa que os pacientes voltaram a ter qualidade de vida) e ainda reduziu a progressão da doença em estágio avançado. Para chegar a essa informação, os pesquisadores conduziram experimentos em mais de 600 indivíduos.

A equipe comparou os efeitos do medicamento com os tratamentos que costumam ser realizados em pacientes diagnosticadas com o câncer de mama. Na prática, o medicamento atingiu o principal objetivo.

“Os resultados do estudo nesta população de pacientes com doença avançada confirmam a eficácia e o perfil de segurança observados anteriormente e são consistentes com os resultados observados em nossa clínica mais ampla. Esses dados fortalecem ainda mais nossa confiança na Enhertu e reforçam seu potencial para transformar os resultados dos pacientes em vários ambientes de tratamento”, afirma Susan Galbraith, vice-presidente executiva de pesquisa e desenvolvimento de oncologia da AstraZeneca.

Um dos mais comuns em mulheres

Depois do câncer de pele, o câncer de mama é o câncer mais comum diagnosticado em mulheres, mas as taxas de sobrevivência aumentaram e o número de mortes associadas a essa doença está diminuindo constantemente, em grande parte devido a fatores como detecção precoce, uma nova abordagem personalizada ao tratamento e uma melhor compreensão.

Os sinais e sintomas de câncer de mama podem incluir nódulos, mudanças no tamanho, forma ou aparência de uma mama, alterações na pele sobre a mama, como covinhas, descamação da área pigmentada da pele ao redor do mamilo (aréola) ou da pele da mama, vermelhidão ou corrosão da pele sobre o peito. É muito importante estar atento aos sinais e consultar o médico com frequência para realizar mamografia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde