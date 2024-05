Porto Alegre Quarenta e duas escolas da rede municipal servem almoço a alunos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











As refeições, preparadas com alimentos do estoque das escolas, são disponibilizadas apenas para alunos regularmente matriculados nestas unidades Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (16), a Smed (Secretaria Municipal de Educação) ampliou para 42 o número de escolas próprias da rede municipal que servem almoço aos seus alunos. As refeições, preparadas com alimentos do estoque das escolas, são disponibilizadas apenas para alunos regularmente matriculados nestas unidades.

“Mesmo que as nossas escolas tenham sido duramente atingidas pela enchente histórica que assola a Capital, conseguimos alinhar para que praticamente um terço das nossas unidades ofertem almoço aos alunos. Atingimos a meta de duplicar o número de escolas com oferta de almoço ainda nesta semana, e agora a perspectiva, é que até o final dela, possamos ampliar ainda mais”, destaca o secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa.

Escolas atingidas

As aulas na rede municipal estão suspensas pelo menos até esta sexta-feira, 17. Praticamente todas as 99 escolas próprias e as 219 parceirizadas foram atingidas – 14 escolas próprias e 12 da rede conveniada estão total ou parcialmente alagadas, com registros de grande perda de infraestrutura, e outras 11 próprias e 53 conveniadas têm danos como destelhamentos parciais e infiltrações.

Três escolas próprias de ensino fundamental da rede municipal de educação vem atuando como abrigo: Aramy Silva (bairro Camaquã), Elyseu Paglioli (Cristal) e Grande Oriente do Rio Grande do Sul (Rubem Berta).

Relação das 42 escolas que servem almoços para alunos nelas matriculados:

– Lidovino Fanton (Restinga)

– Chapéu do Sol (Chapéu do Sol)

– Nossa Senhora do Carmo (Restinga)

– São Pedro (Lomba do Pinheiro)

– Vereador Carlos Pessoa de Brum (Restinga)

– Professor Anisio Teixeira (Aberta dos Morros)

– Santo Expedito (Rubem Berta)

– Paulo Freire (Restinga)

– Dom Luiz de Nadal (Restinga)

– Florencia Vurlod Socias (Restinga)

– Vila Nova (Vila Nova)

– Gabriel Obino (Teresópolis)

– Vila Monte Cristo (Vila Nova)

– EMEF Nossa Senhora de Fátima (Bom Jesus)

– Tristão Sucupira Vianna (Restinga)

– Gov. Ildo Meneghetti (Rubem Berta)

– Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire (Santana)

– Neusa Goulart Brizola (Cavalhada)

– Valneri Antunes (Mário Quintana)

– Jardim Bento Gonçalves (Partenon)

– Saint Hilaire (Lomba do Pinheiro)

– Dolores Alcaraz Caldas (Restinga)

– Érico Veríssimo (Passo das Pedras)

– Jardim Salomoni (Vila Nova)

– Osmar dos Santos Freitas (Santa Tereza)

– Vila da Páscoa (Rubem Berta)

– Martim Aranha (Santa Tereza)

– VIlla Lobos (Lomba do Pinheiro)

– Rincao (Belém Velho)

– Prof Gilberto Jorge Gonçalves Da Silva (Aberta dos Morros)

– Da Vila Mapa II (Lomba do Pinheiro)

– Jose Loureiro da Silva (Cristal)

– Vila Floresta (Jardim Floresta)

– Emílio Meyer (Medianeira)

– Chico Mendes (Morro Santan)

– Walter Silber (São José)

– Dep Marcirio Goulart Loureiro (Cel. Aparício Borges)

– Maria Marques (Lomba do Pinheiro)

– Vila Nova São Carlos (Lomba do Pinheiro)

– Alberto Pasqualini (Restinga)

– Victor Issler (Mario Quintana)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/quarenta-e-duas-escolas-da-rede-municipal-servem-almoco-a-alunos-em-porto-alegre/

Quarenta e duas escolas da rede municipal servem almoço a alunos em Porto Alegre

2024-05-16