O contrato com a equipe da MLS termina em dezembro de 2025.

O craque Lionel Messi declarou acreditar que o Inter Miami, dos Estados Unidos, será o último clube da sua carreira. O argentino de 36 anos também afirmou não estar preparado para a aposentadoria e admitiu sentir medo de quando o momento chegar, apesar de não estipular quando vai pendurar as chuteiras.

“Sim, acredito que sim. Hoje creio que (o Inter Miami) vai ser meu último clube, sim”, disse em entrevista à ESPN Argentina.

“Eu também não estou (preparado para deixar o futebol). Fiz isso a vida inteira, adoro jogar bola, curto o treino, o dia a dia, o jogo. Sim, um pouco de medo de quando terminar tudo sempre existe. Foi um passo difícil deixar a Europa para vir aqui (nos EUA). O fato de ter sido campeão do mundo ajudou para ver a coisa de outra maneira. Mas não penso nisso, tento disfrutar muito mais de tudo, porque tenho consciência de que cada vez falta menos”, explicou o camisa 10.

Clube que tem o inglês David Beckham como um dos donos, o Inter Miami contratou Messi no meio de 2023, seis meses depois de o craque liderar a Argentina ao terceiro título de Copa do Mundo do país, no Catar. O argentino, que marcou uma era no Barcelona, chegou ao time da Flórida a custo zero, após duas temporadas no Paris Saint-Germain. O contrato com a equipe da MLS termina em dezembro de 2025.

Messi está concentrado com a Seleção Argentina para a Copa América, e a base é justamente o centro de treinamento do Inter Miami, em Fort Lauderdale. A atual campeã do torneio fará o jogo de abertura contra o Canadá, no dia 20 de junho, em Atlanta. Além dos dois países, o grupo A tem também Chile e Peru.

