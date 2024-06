Porto Alegre Após as enchentes, Ceasa retorna à sede no bairro Anchieta a partir de segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

A Ceasa/RS ficou um mês afastada de sua sede no Anchieta devido à inundação que atingiu o complexo. Foto: Ceasa-RS/Divulgação A Ceasa/RS ficou um mês afastada de sua sede no Anchieta devido à inundação que atingiu o complexo. (Foto: Ceasa-RS/Divulgação) Foto: Ceasa-RS/Divulgação

Após um mês de operação provisória na cidade de Gravataí, a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) voltará a funcionar em sua sede no bairro Anchieta, em Porto Alegre, a partir da próxima segunda-feira (17. No primeiro dia, o horário de funcionamento será das 12h30 às 18h e, a partir de terça (18) nos horários regulares (confira na tabela abaixo) com algumas restrições estruturais devido à falta de energia elétrica.

A Ceasa/RS ficou um mês afastada de sua sede no Anchieta devido à inundação que atingiu o complexo, onde o nível da água chegou a 2,80 metros. Durante o período, a Central operou de forma provisória no Centro de Distribuição das Farmácias São João, no km 80 da Freeway, em Gravataí.

Entre as limitações estão a interdição temporária dos prédios administrativos e a impossibilidade de uso do Galpão de Não Permanentes (GNP), que necessita de uma avaliação estrutural.

“Realizamos, num primeiro momento, uma operação emergencial com o objetivo de que o Rio Grande do Sul não sofresse desabastecimento de alimentos. A operação foi um sucesso, e a Ceasa garantiu não apenas o abastecimento, mas um local para escoar o que foi produzido no período. Agora vamos avançando no sentido de estabelecer a normalidade das operações”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini.

Na estrutura improvisada, foram comercializadas quase 11 mil toneladas de hortigranjeiros. Das 311 empresas atacadistas, 102 participaram em algum momento da Ceasa provisória, além de 460 dos 1.570 produtores cadastrados.

